Polska przechwyci samolot Putina? Ławrow grzmi po słowach Sikorskiego
- Nie mogę zagwarantować, że niezależny polski sąd nie nakaże eskortowania takiego samolotu (z Putinem) w celu przekazania podejrzanego sądowi w Hadze - mówił Radosław Sikorski ostrzegając władze w Moskwie przed przelotem nad Polską. Na słowa szefa MSZ zareagował Siergiej Ławrow, który nie krył oburzenia takim stanowiskiem.
Na wypowiedź Radosława Sikorskiego, która padła na antenie Radia Rodzina, zareagował szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Dyplomata dosadnie skrytykował stanowisko wygłoszone przez polskiego ministra.
- Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, jeśli zostanie on wysłany do Budapesztu na proponowany szczyt z Trumpem, nie będzie zagwarantowane - stwierdził.
- To bardzo wymowne przypadki - dodał, przypominając, że wcześniej sąd w Polsce postanowił nie wydawać niemieckim organom sprawiedliwości osoby podejrzanej o wysadzenie Nord Stream.
Artykuł aktualizowany.
