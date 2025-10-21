Polska przechwyci samolot Putina? Ławrow grzmi po słowach Sikorskiego

Świat

- Nie mogę zagwarantować, że niezależny polski sąd nie nakaże eskortowania takiego samolotu (z Putinem) w celu przekazania podejrzanego sądowi w Hadze - mówił Radosław Sikorski ostrzegając władze w Moskwie przed przelotem nad Polską. Na słowa szefa MSZ zareagował Siergiej Ławrow, który nie krył oburzenia takim stanowiskiem.

Polska przechwyci samolot Putina? Ławrow grzmi po słowach Sikorskiego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji
Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow
Zobacz więcej

Na wypowiedź Radosława Sikorskiego, która padła na antenie Radia Rodzina, zareagował szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Dyplomata dosadnie skrytykował stanowisko wygłoszone przez polskiego ministra.

 

- Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, jeśli zostanie on wysłany do Budapesztu na proponowany szczyt z Trumpem, nie będzie zagwarantowane - stwierdził.

 

- To bardzo wymowne przypadki - dodał, przypominając, że wcześniej sąd w Polsce postanowił nie wydawać niemieckim organom sprawiedliwości osoby podejrzanej o wysadzenie Nord Stream.

 

Artykuł aktualizowany.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy szkolą ratowników w Etiopii. "Rannych wożą tam taksówki"
Marcin Jan Orłowski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ROSJASIERGIEJ ŁAWROWŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 