Polska przechwyci samolot Putina? Ławrow grzmi po słowach Sikorskiego

Na wypowiedź Radosława Sikorskiego, która padła na antenie Radia Rodzina, zareagował szef kremlowskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Dyplomata dosadnie skrytykował stanowisko wygłoszone przez polskiego ministra.

- Polacy są teraz gotowi sami dokonać aktów terrorystycznych. Słyszałem, jak pan Sikorski groził, że bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w polskiej przestrzeni powietrznej, jeśli zostanie on wysłany do Budapesztu na proponowany szczyt z Trumpem, nie będzie zagwarantowane - stwierdził.

- To bardzo wymowne przypadki - dodał, przypominając, że wcześniej sąd w Polsce postanowił nie wydawać niemieckim organom sprawiedliwości osoby podejrzanej o wysadzenie Nord Stream.

