Nawet na 900 jednostek szacowana jest liczebność rosyjskiej floty cieni. Do tego należy liczyć statki chińskie, północnokoreańskie czy irańskie, które są na Bałtyku wykorzystywane do obchodzenia sankcji w handlu i transporcie, ale mogą także służyć do sabotażu i niszczenia infrastruktury krytycznej.

W odpowiedzi na to zagrożenie MON opracował pakiet zmian w prawie, które mają usprawnić reagowanie polskiego wojska na zagrożenia.

Nowe kompetencje wojska. To odpowiedź na rosyjską flotę cieni

Jeśli zmiany wejdą w życie, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych będzie mógł decydować o wykorzystaniu rakiet przechwytujących PATRIOT do niszczenia pocisków rakietowych wystrzelonych w kierunku terytorium Polski. Pojawi się także nowa przesłanka do użycia sił poza granicami Polski sformułowana jako "wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej".

Po zmianach w prawie wojsko będzie mogło działać poza granicami państwa na podstawie "stałych, operacyjnych działań prowadzonych w celu monitorowania bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej lub w ramach wysuniętej obecności". Zadania te będą realizowane na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych, tj. w ramach niezbywalnego prawa do samoobrony.

Baltic Pipe i zasoby na Bałtyku pod szczególną ochroną

W ustawie precyzyjnie wskazano, w jakich sytuacjach o użyciu siły będzie mógł decydować dowódca jednostki marynarki wojennej lub statku powietrznego.

Oprócz bezpośredniego ataku na jednostki, mowa także o próbach uszkodzenia Baltic Pipe, bezprawnego wykorzystania w wyłącznej strefie ekonomicznej sztucznych wysp czy konstrukcji i urządzeń do eksploatacji zasobów. Rozszerzone zostaną uprawnienia załóg jednostek marynarki wojennej i żandarmerii, łącznie z użyciem broni palnej.

Jeśli rząd przyjmie dziś ustawie, zostanie ona skierowana do parlamentu. Po głosowaniu podpis pod nią będzie musiał złożyć prezydent Karol Nawrocki.

