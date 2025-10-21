Do zatrzymania doszło po publikacji wpisów w mediach społecznościowych. Ich autorami byli kontrolowani przez przebierańca kierowcy.

"Szeryf" zatrzymywał kierowców pod Piasecznem. Sam został zatrzymany przez policję

"Nie miałem pojęcia, czy to policja, czy nie, dlatego zjechałem na bok. Szanowny pan wyszedł z samochodu i bez żadnego przedstawienia się (stopień, nazwisko, wydział) spytał mnie: dzień dobry panie kierowco, czy zna pan powód zatrzymania" - relacjonuje jeden z kontrolowanych przez fałszywego policjanta kierowca. "Odchodząc, powiedział, że w tym momencie mnie poucza, ale prawdopodobnie zostanę wezwany na komisariat" - dodaje mężczyzna.

Autor wpisu zgłosił się na policję i opisał przebieg zdarzenia, wskazując, że "szeryf" poruszał się samochodem marki Ford Mondeo. Już dzień później policja odwiedziła mężczyznę w jego mieszkaniu.

W mieszkaniu ujawniono niebieskie światło błyskowe. Mężczyźnie grozi nawet więzienie

"W miejscu zamieszkania mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli niebieskie światło błyskowe oraz tarczę do zatrzymywania pojazdów. Mężczyzna od razu przyznał się do tego, że taka sytuacja miała miejsce, jednak usiłował wytłumaczyć, że kierujący jechał zbyt szybko" - czytamy w komunikacie policji.

Zatrzymany 59-latek jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut z art. 227 Kodeksu karnego. Grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku pozbawienia wolności.

"Przypominamy, że policjanci podczas kontroli drogowych przedstawiają się oraz podają jednostkę, w której pełnią służbę. W razie wątpliwości co do autentyczności podejmowanych działań należy niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112" - apeluje policja.

