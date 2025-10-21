Według doniesień "Corriere della Sera", zatrzymany Polak powiedział karabinierom, że chciał mieć pamiątkę z miasta zniszczonego po wybuchu Wezuwiusza.

Mężczyzna tłumaczył, że nie wiedział, że schowane przez niego kamienie i odłamki leżące w pobliżu amfiteatru są cennymi dziełami historycznymi i nie można ich stamtąd zabierać.

Polak zatrzymany w Pompejach

Turysta został zauważony podczas zbierania przedmiotów leżących na ziemi w pobliżu amfiteatru. Ochrona obiektu zareagowała natychmiast i wezwała na miejsce karabinierów.

Polak przyznał się do winy, chociaż cały czas twierdził, że nie miał świadomości o bezprawności swojego działania. Mężczyzna został oskarżony o kradzież, za swój czyn odpowie przed sądem.

To nie pierwsze tego typu zdarzenie w Pompejach w ostatnim czasie. W sierpniu podobnego przestępstwa dopuścił się 51-letni Szkot, który również usiłował zabrać na pamiątkę kamienie. Służbom tłumaczył, że chciał je podarować swojemu synowi, który kolekcjonuje rzadkie przedmioty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni