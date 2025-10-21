Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy było związane z oświatą. Od 1998 roku była nauczycielką języka niemieckiego jednym z krakowskich liceów. Obowiązki te pełniła aż do 2015 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie.

Agata Kornhauser-Duda nie jest jedyną osobą z otoczenia byłego prezydenta, która zostanie zatrudniona w Narodowym Banku Polskim. Na liście płac ma się także znaleźć Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2015-2025.

NBP na razie nie potwierdził doniesień serwisu.

Artykuł aktualizowany.

