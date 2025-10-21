Nowa praca Agaty Kornhauser-Dudy. Media: Będzie współpracować z Glapińskim

Polska

Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w Narodowym Banku Polskim - wynika z nieoficjalnych doniesień TVN24. Żona byłego prezydenta nie jest jedynym nowym doradcą w NBP, do grona dołączy także były sekretarz stanu Andrzej Dera.

Grzegorz Jakubowski / KPRP
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe Agaty Kornhauser-Dudy było związane z oświatą. Od 1998 roku była nauczycielką języka niemieckiego jednym z krakowskich liceów. Obowiązki te pełniła aż do 2015 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie.

 

Agata Kornhauser-Duda nie jest jedyną osobą z otoczenia byłego prezydenta, która zostanie zatrudniona w Narodowym Banku Polskim. Na liście płac ma się także znaleźć Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP w latach 2015-2025.

 

NBP na razie nie potwierdził doniesień serwisu. 

 

Artykuł aktualizowany.

 

Marcin Jan Orłowski / mjo/mol / polsatnews.pl
AGATA KORNHAUSER-DUDAPOLSKA

