Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (18 października) w jednej z miejscowości w gminie Nowogród na Podlasiu. 26-latka w siódmym miesiącu ciąży została przypadkowo zahaczona przez wózek widłowy, którym kierował jej mąż.

Jak informuje lokalny portal mylomza.pl, kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala w Łomży. Pomimo natychmiastowej pomocy lekarzy, jej życia oraz życia nienarodzonego dziecka nie udało się uratować.

Tragedia na Podlasiu. Nie żyje 26-latka w siódmym miesiącu ciąży

- Śledztwo toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, trwają czynności procesowe - przekazała w rozmowie z mylomza.pl Małgorzata Kosiorek-Soboń, prokurator rejonowy w Łomży.

ZOBACZ: Myślał, że to dziecko. Zaskakujący finał policyjnej interwencji

Prokuratura Rejonowa w Łomży zapowiada przeprowadzenie sekcji zwłok oraz eksperymentu procesowego, który ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu i przyczyn tragedii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni