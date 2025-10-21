Nie żyje 26-latka w zaawansowanej ciąży. Potrącił ją wózek widłowy
26-letnia kobieta w zaawansowanej ciąży została śmiertelnie potrącona przez wózek widłowy, którym kierował jej mąż - poinformował serwis informacyjny mylomza.pl. Do tragicznego zdarzenia doszło podczas prac gospodarczych, kiedy mężczyzna wykonywał manewr cofania. Niestety, lekarzom nie udało się uratować życia kobiety.
Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę (18 października) w jednej z miejscowości w gminie Nowogród na Podlasiu. 26-latka w siódmym miesiącu ciąży została przypadkowo zahaczona przez wózek widłowy, którym kierował jej mąż.
Jak informuje lokalny portal mylomza.pl, kobieta w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala w Łomży. Pomimo natychmiastowej pomocy lekarzy, jej życia oraz życia nienarodzonego dziecka nie udało się uratować.
- Śledztwo toczy się w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane, trwają czynności procesowe - przekazała w rozmowie z mylomza.pl Małgorzata Kosiorek-Soboń, prokurator rejonowy w Łomży.
Prokuratura Rejonowa w Łomży zapowiada przeprowadzenie sekcji zwłok oraz eksperymentu procesowego, który ma pomóc w ustaleniu dokładnego przebiegu i przyczyn tragedii.
