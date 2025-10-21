Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Myśliwce zostały poderwane z bazy Evenes po wykryciu rosyjskiej maszyny rozpoznawczej Ił-20 nad Morzem Barentsa. W celu przechwycenia samolotu norweskie F-35 musiały przekroczyć barierę dźwięku.

Norwegowie przechwycili rosyjski samolot

Tydzień wcześniej centrum operacji powietrznych NATO w Bodoe po raz pierwszy wysłało norweskie F-35 na misję przechwycenia rosyjskiego samolotu. Wtedy również była to maszyna Ił-20A.

Myśliwce wysłano w ramach alarmu Quick Reaction Alert (QRA). Radar wykrył niezidentyfikowany obiekt w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu regionu Finnmark, przy granicy z Rosją.

Misja spowodowała wielki huk. Dźwięki zaniepokoiły mieszkańców, którzy zgłaszali to zdarzenie na policję. Samoloty przekroczyły barierę dźwięku.

Potwierdzenie norweskich służb. To kolejny taki incydent

Major Stian Roen, rzecznik norweskich Sił Powietrznych, potwierdził w komunikacie prasowym, że przechwyconym obiektem był rosyjski samolot rozpoznawczy typu Ił-20A, który ostatecznie nie naruszył granicy z Norwegią.

W ostatnich miesiącach rosyjskie samoloty trzykrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Norwegii po dziesięcioletniej przerwie od poprzednich podobnych zdarzeń.

Do tych incydentów doszło w kwietniu, lipcu i sierpniu, gdy maszyny Su-24, Let L-410 Turbolet i Su-33 przekroczyły granicę NATO w rejonie Vardoe i Soer-Varanger.

