- Do wyborów mamy najdalej dwa lata, w związku z tym rozpoczynamy na poważnie pracę nad naszym programem i temu służy nasza konwencja - powiedział redakcji DoRzeczy.pl wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

W ciągu dwóch dni odbędzie się ponad sto paneli tematycznych obejmujących "pełen spektrum spraw, którymi zajmuje się administracja". Wnioski z tych dyskusji posłużą do opracowania programu, z którym Prawo i Sprawiedliwość zamierza wystartować w wyborach w 2027 roku - poinformował Kurzejewski.

- Oczywiście, będzie wystąpienie otwierające i zamykające pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - dodał wicerzecznik PiS.

- Na półmetku tej kadencji chcemy pokazać Polakom, jak bardzo interesujemy się przyszłością (...). Chcemy pokazać nasze pomysły, nasze rozwiązania, nasze propozycje infrastrukturalne właściwie w każdej dziedzinie życia publicznego - powiedział Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.

Jesteśmy partią, która bardzo poważnie traktuje wyborców, nie tak jak mój następca Donald Tusk, który kpi sobie z Polaków i mówi dostaliśmy 30 proc. w związku z tym zrealizujemy 30 proc. postulatów - dodał były premier.

Konwencja programowa PiS w Katowicach. "Myśląc Polska"

Mateusz Kurzejewski został również zapytany, czy liczy na wcześniejszy termin wyborów parlamentarnych. - Uważam, że każdy dzień jest dobry na dymisję rządu Donalda Tuska - odpowiedział. Jednocześnie podkreślił, że spoiwo łączące obecną koalicję rządzącą - w postaci stanowisk, synekur i wynagrodzeń działaczy w spółkach Skarbu Państwa - pozostaje "dość mocne".

- Największą determinację i taki błysk w oku w dyskusjach pomiędzy koalicjantami widać wtedy, kiedy zaczynają rozmawiać o tym komu, jakie stanowisko się należy - dodał.

Wicerzecznik PiS podkreślił, że partia chce być dobrze przygotowana zarówno na wybory odbywające się w planowanym terminie, jak i na ewentualność wcześniejszego głosowania.

- Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. Wejście jest wolne, można się zarejestrować, będzie również prowadzona transmisja online ze wszystkich dyskusji, które będą się odbywały w Katowicach - przekazał wicerzecznik PiS.

