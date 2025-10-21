Karambol na Śląsku. Jest wielu rannych, droga zablokowana

Polska Agata Sucharska / polsatnews.pl

Na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie zderzyło się ze sobą dziewięć pojazdów. W wypadku rannych zostało osiem osób, z czego jedna ciężko. Na miejscu wylądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działania służb ratunkowych wciąż trwają - policja ostrzega, że na miejscu panują utrudnienia w ruchu.

Karambol na Śląsku. Jest wielu rannych, droga zablokowana
Facebook/Policja Śląska
Na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie zderzyło się ze sobą kilka aut
Zobacz więcej

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 20:00 na DK1 w Pszczynie w kierunku Bielska-Białej, przed zjazdem na obwodnicę DW933. Jak informują śląscy policjanci, zderzyło się tam dziewięć pojazdów. 

Karambol na Śląsku. Poszkodowanych osiem osób

Bryg. Mateusz Caputa z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w rozmowie z Interią uściślił, że chodzi o sześć samochodów, w tym dwa ciężarowe.

 

Strażak przekazał również, że w wypadku poszkodowanych zostało osiem osób, z czego pięć przetransportowanych zostało do szpitala. - Pod kątem ratowniczym sytuacja została opanowana - zapewnił. 

 

ZOBACZ: Bus zderzył się z kolumną wojskową na A2. Ranni amerykańscy żołnierze

 

Osoba w najcięższym stanie wymagała interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie na miejscu wypadku lądowały dwa takie śmigłowce. 

Wypadek na DK1 w Pszczynie. Policja ostrzega kierowców

Policjanci ostrzegli także, że droga w kierunku Bielska-Białej jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W związku z działaniami służb w miejscu wypadku wyznaczono objazd przez miejscowość Piasek.

 

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybranie alternatywnych dróg" - wezwali funkcjonariusze. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Toruńskie mieszkania bez ogrzewania. Zlikwidowano piece
Czytaj więcej
DK1KARAMBOLPOLICJAPOLSKAPOSZKODOWANIPSZCZYNASTRAŻ POŻARNAUTRUDNIENIAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 