Karambol na Śląsku. Jest wielu rannych, droga zablokowana

Do wypadku doszło we wtorek po godzinie 20:00 na DK1 w Pszczynie w kierunku Bielska-Białej, przed zjazdem na obwodnicę DW933. Jak informują śląscy policjanci, zderzyło się tam dziewięć pojazdów.

Karambol na Śląsku. Poszkodowanych osiem osób

Bryg. Mateusz Caputa z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie w rozmowie z Interią uściślił, że chodzi o sześć samochodów, w tym dwa ciężarowe.

Strażak przekazał również, że w wypadku poszkodowanych zostało osiem osób, z czego pięć przetransportowanych zostało do szpitala. - Pod kątem ratowniczym sytuacja została opanowana - zapewnił.

Osoba w najcięższym stanie wymagała interwencji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Łącznie na miejscu wypadku lądowały dwa takie śmigłowce.

Wypadek na DK1 w Pszczynie. Policja ostrzega kierowców

Policjanci ostrzegli także, że droga w kierunku Bielska-Białej jest obecnie całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W związku z działaniami służb w miejscu wypadku wyznaczono objazd przez miejscowość Piasek.

"Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz wybranie alternatywnych dróg" - wezwali funkcjonariusze.

