W poniedziałek o godzinie 16:38 do policji wpłynęło zgłoszenie z prośbą o pomoc dla zespołu ratowników medycznych przy agresywnym pacjencie - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy.

Zgłoszenie dotyczyło 47-latka, który - jak przekazano policjantom - miał "problemy natury psychicznej". Mężczyzna groził domownikom i ratownikom medycznym, a następnie uderzył jednego z nich w twarz. W obawie o bezpieczeństwo, domownicy wraz z ratownikami zamknęli agresora w jednym z pokoi.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze otworzyli drzwi, jednak 47-latek - nadal agresywny i odgrażający się - ruszył w ich kierunku. "Nie reagował na wezwania do zachowania zgodnego z prawem, dlatego policjanci użyli gazu pieprzowego. Niestety bez rezultatu" - czytamy w komunikacie bydgoskiej policji.

Bydgoszcz: Agresywny pacjent stawiał czynny opór. Nagle przestał oddychać

Mężczyzna zaatakował następnie jednego z funkcjonariuszy. Policjantka i ratownik próbowali obezwładnić 47-latka, jednak ten nadal stawiał czynny opór. Wówczas policjant trzykrotnie użył paralizatora z przyłożenia, co umożliwiło założenie mężczyźnie kajdanek na ręce trzymane z przodu.

Policjanci byli zmuszeni użyć siły fizycznej, ponieważ mężczyzna pozostawał "pobudzony i agresywny". Gdy chwilę później 47-latek się uspokoił, funkcjonariusze przełożyli kajdanki na ręce trzymane z tyłu, a ratownik medyczny podał mu zastrzyk ze środkiem uspokajającym. Następnie mężczyzna został ułożony w pozycji bocznej ustalonej.

"Jego czynności życiowe były cały czas monitorowane i wówczas nie stwierdzono nieprawidłowości. Po około 2-3 minutach zauważono jednak, że mężczyzna najprawdopodobniej przestał oddychać. Policjanci zdjęli mu kajdanki, a ratownicy oraz lekarz natychmiast przystąpili do resuscytacji" - przekazano w oświadczeniu.

Nieprzytomny 47-latek został podłączony do specjalistycznego sprzętu i przewieziony do szpitala. Niestety, o godzinie 18:45 stwierdzono jego zgon.

Tragiczny finał interwencji w Bydgoszczy. Sprawą zajmie się prokuratura

Policja poinformowała, że o zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora oraz wewnętrzne służby kontrolne. Kontrolę prowadzą funkcjonariusze Wydziału Kontroli KWP w Bydgoszczy, Biura Kontroli KGP oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że interweniujący policjanci działali zgodnie z obowiązującymi procedurami. Patrol nie posiadał kamer nasobnych, jednak zabezpieczono materiał wideo z użycia paralizatora.

"Na podstawie zeznań świadków i zabezpieczonego materiału dowodowego nic nie wskazuje na błędy w działaniu policjantów. Okoliczności sprawy, przebieg interwencji oraz przyczynę śmierci mężczyzny ustali prokuratorskie śledztwo" - podkreślono w komunikacie KWP.

