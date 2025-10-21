Wyniki XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina ogłoszono w nocy z poniedziałku na wtorek. Przewodniczący jury Garrick Ohlsson powiedział, że dyskusja była bardzo ożywiona. - Ostatecznie udało się pokonać wszystkie przeszkody i mamy wspaniałe wyniki konkursu - ocenił.

Dyrektor konkursu i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Artur Szklener odczytał werdykt.

I nagrodę i złoty medal otrzymał Eric Lu (Stany Zjednoczone). - Jestem bardzo wdzięczny za ten zaszczyt. Jestem wdzięczny wszystkim miłośnikom Chopina na całym świecie, którzy oglądali konkurs online i całej publiczności w Warszawie. Jestem wdzięczny jury za przyznanie mi tego wyróżnienia. To spełnienie marzeń - powiedział.

II nagrodę i srebrny medal – Kevin Chen z Kanady, a III nagrodę i brązowy medal – Chinka Zitong Wang.

IV nagrodę (ex aequo) otrzymały Chinka Tianyao Lyu i Japonka Shiori Kuwahara.

V nagroda (również ex aequo) trafiła do Piotra Alexewicza i Vincenta Onga z Malezji. VI nagrodę przyznano Williamowi Yangowi ze Stanów Zjednoczonych.

Wyniki Konkursu Chopinowskiego. Polacy z nagrodami specjalnymi

Przyznano także nagrody specjalne. Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków otrzymał Yehuda Prokopowicz z Polski.

Nagrodę Filharmonii Narodowej za najlepsze wykonanie koncertu – Chinka Tianyao Lyu; Nagrodę Krystiana Zimermana za najlepsze wykonanie sonaty – Chinka Zitong Wang; Nagrodę Towarzystwa im. Fryderyka Chopina za najlepsze wykonanie poloneza – Tianyou Li z Chin, a Nagrodę im. Belli Davidovich za najlepsze wykonanie ballady – Adam Kałduński z Polski.

Eric Lu zwycięzcą Konkursu Chopinowskiego. "Odjęło mu mowę"

- Ta niesamowita przygoda dobiegła końca. Konkurs był niezwykle emocjonujący – powiedział rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina dr Aleksander Laskowski tuż po ogłoszeniu werdyktu jury.

Podkreślił również, że ogromne emocje towarzyszyły samemu odczytywaniu wyników. – W całkowitym kontraście do tego była niezwykle spokojna postawa zwycięzcy, czyli Erica Lu, który później, już na górze, powiedział nam, że jest szczęśliwy, wzruszony i podczas ogłoszenia wyników rzeczywiście odjęło mu mowę – podkreślił rzecznik NIFC.

Laskowski zaznaczył także, że długo trwały obrady jury, zanim wypracowano całkowity werdykt. – Wszyscy byli bardzo zmęczeni – dodał.

- Werdykt jurorów to zdecydowanie zaskoczenie. Nie można mówić o zachwycie, dlatego że pianistyka Erica Lu, choć bardzo dobra, osobista, wyrafinowana, to jednak w tym roku - w odróżnieniu od tego, jak prezentował się 10 lat temu - skręciła w inną stronę, jego myślenie o Chopinie i wizje chopinowskie. Pamiętamy poziom tamtego konkursu sprzed 10 lat i konkursu sprzed czterech lat, tutaj inaczej to wszystko wygląda. Ale to decyzja jurorów, oni biorą za nią odpowiedzialność - zaznaczył Marcin Majchrowski z Programu II Polskiego Radia..

XIX Konkurs Chopinowski. 11 pianistów w finale

W trwającym od soboty finale XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina wystąpiło jedenastu pianistów z siedmiu krajów. W tym gronie znalazł się reprezentujący Polskę Piotr Alexewicz, a także Kevin Chen (Kanada), David Khrikuli (Gruzja), Shiori Kuwahara (Japonia), Tianyou Li (Chiny) oraz Eric Lu (Stany Zjednoczone), Tianyao Lyu (Chiny), Vincent Ong (Malezja), Miyu Shindo (Japonia), Zitong Wang (Chiny) i William Yang (Stany Zjednoczone).

Ostatecznym sprawdzianem dla finalistów konkursu było wykonanie Poloneza-Fantazji op. 61 oraz - do wyboru - jednego z koncertów fortepianowych Fryderyka Chopina: e-moll lub f-moll. Pianistom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki.

XIX Konkurs Chopinowski zakończona. Jakie nagrody czekają na laureatów?

We wtorek 21 października odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów. Dwa kolejne koncerty laureatów zaplanowano na 22 i 23 października.

Sześciorgu najwyżej ocenionym uczestnikom finału zostaną przyznane nagrody główne oraz tytuł laureata. Zdobywca I nagrody otrzyma 60 tys. euro i złoty medal, II nagrody - 40 tys. euro i srebrny medal, III nagrody - 35 tys. euro i brązowy medal. Laureaci IV, V i VI nagrody otrzymają kolejno 30 tys., 25 tys. i 20 tys. euro. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 8 tys. euro.

Konkurs Chopinowski odbywa się co pięć lat. Pierwsza edycja odbyła się w 1927 roku, a sam konkurs powołany został do życia z Inicjatywy prof. Jerzego Żurawlewa, polskiego pianisty i pedagog. W XX wieku cały konkurs wygrywali Halina Czerny-Stefańska, Adam Harasiewicz oraz Krystian Zimerman. W 2005 roku dołączył do tego grona Rafał Blechacz.

XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina trwa od 2 do 23 października. Jego organizatorem jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

