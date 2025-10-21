Europejczycy szykują plan pokojowy dla Ukrainy. Ma 12 punktów
Ukraina i państwa europejskie przygotowują 12-punktowy projekt zakończenia wojny z Rosją na obecnych liniach frontu - podaje agencja Bloomberga. Plan ten zakłada m.in. nadzorowanie wdrażania rozejmu przez radę, na czele której stanąłby prezydent USA Donald Trump. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski przekazał, że trwają prace nad nową umową dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa dla Ukraińców.
Według Bloomberga, powołującego się na źródła wtajemniczone w przebieg rozmów, plan przewiduje zawieszenie broni, a następnie powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymiany jeńców.
Europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Media ujawniają szczegóły
Jednocześnie Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej.
W zamian byłyby stopniowo znoszone sankcje na Rosję, lecz zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy.
W międzyczasie rozpoczęłyby się negocjacje na temat administracji na obszarach okupowanych przez Rosję, choć ani Europa, ani Ukraina nie uznają prawnie żadnego z nich za terytorium rosyjskie.
Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację Trumpa.
Zakończenie wojny w Ukrainie. Putin dyktuje zaporowe warunki
Donald Trump po piątkowym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wezwał do zakończenia walk na obecnych liniach frontu, lecz Kreml sygnalizował, że jego poprzednie stanowisko w tej sprawie - tj. sprzeciw wobec tego rozwiązania - nie uległo zmianie.
Według dziennika "Washington Post" Władimir Putin miał zażądać, by Ukraina oddała całą resztę terytoriów w obwodach ługańskim i donieckim w zamian za część terytoriów w obwodach chersońskim i zaporoskim.
Trump miał przekazać te żądania Zełenskiemu, grożąc, że w przeciwnym wypadku Ukraina może zostać zniszczona. Ostatecznie jednak publicznie poparł zawieszenie broni, na co zgodził się Zełenski.
We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości. Powodem miały być różnice w stanowiskach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.
"Zupełnie nowa umowa". Zełenski o współpracy z zachodnimi partnerami
Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że Kijów finalizuje przygotowania do serii spotkań z europejskimi partnerami, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Jak podkreślił, jednym z kluczowych wydarzeń będzie podpisanie "dobrej i w wielu aspektach zupełnie nowej" umowy dotyczącej zdolności obronnych Ukrainy.
- Umowa ta będzie realizowana de facto jako część systemu gwarancji bezpieczeństwa dla naszego państwa i wszystkich naszych obywateli w perspektywie długoterminowej. Na razie za wcześnie, by ujawniać szczegóły, ale wszystko stanie się jasne jeszcze w tym tygodniu - zapowiedział Zełenski.
Prezydent zaznaczył, że Ukraina i jej partnerzy są całkowicie zgodni, jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne. - Jestem wdzięczny każdemu za wsparcie i za pryncypialne stanowisko - wszystkim krajom i wszystkim liderom - powiedział. Jak dodał, Ukraina ponownie wyraziła gotowość zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.
Zełenski przypomniał o spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że obie strony zgodziły się na próbę zorganizowania dialogu wzdłuż obecnej linii frontu. - Taki właśnie sygnał przekazał prezydent Donald Trump swojemu zespołowi, również publicznie - zaznaczył ukraiński przywódca.
Na koniec prezydent zapowiedział dalsze rozmowy z partnerami z Europy i Stanów Zjednoczonych na temat zwiększenia zdolności Ukrainy w zakresie broni dalekiego zasięgu. - Priorytetem pozostaje obrona przeciwlotnicza - podkreślił.
