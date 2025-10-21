Według Bloomberga, powołującego się na źródła wtajemniczone w przebieg rozmów, plan przewiduje zawieszenie broni, a następnie powrót z Rosji porwanych ukraińskich dzieci i wymiany jeńców.

Europejski plan pokojowy dla Ukrainy. Media ujawniają szczegóły

Jednocześnie Ukraina otrzymałaby gwarancje bezpieczeństwa, fundusze na naprawę zniszczeń wojennych i możliwość szybkiego przystąpienia do Unii Europejskiej.

W zamian byłyby stopniowo znoszone sankcje na Rosję, lecz zamrożone rosyjskie aktywa zostałyby zwrócone Moskwie tylko wówczas, gdyby Kreml zdecydował się wesprzeć odbudowę Ukrainy.

W międzyczasie rozpoczęłyby się negocjacje na temat administracji na obszarach okupowanych przez Rosję, choć ani Europa, ani Ukraina nie uznają prawnie żadnego z nich za terytorium rosyjskie.

Bloomberg przekazał, że szczegóły planu są wciąż dopracowywane. Według źródeł agencji europejscy oficjele mogą w tym tygodniu odwiedzić Waszyngton, by zabiegać o poparcie planu przez administrację Trumpa.

Zakończenie wojny w Ukrainie. Putin dyktuje zaporowe warunki

Donald Trump po piątkowym spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wezwał do zakończenia walk na obecnych liniach frontu, lecz Kreml sygnalizował, że jego poprzednie stanowisko w tej sprawie - tj. sprzeciw wobec tego rozwiązania - nie uległo zmianie.

Według dziennika "Washington Post" Władimir Putin miał zażądać, by Ukraina oddała całą resztę terytoriów w obwodach ługańskim i donieckim w zamian za część terytoriów w obwodach chersońskim i zaporoskim.

Trump miał przekazać te żądania Zełenskiemu, grożąc, że w przeciwnym wypadku Ukraina może zostać zniszczona. Ostatecznie jednak publicznie poparł zawieszenie broni, na co zgodził się Zełenski.

We wtorek Biały Dom poinformował, że - wbrew poprzednim zapowiedziom - nie planuje spotkania przywódców USA i Rosji w najbliższej przyszłości. Powodem miały być różnice w stanowiskach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie.

"Zupełnie nowa umowa". Zełenski o współpracy z zachodnimi partnerami

Tego samego dnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że Kijów finalizuje przygotowania do serii spotkań z europejskimi partnerami, które odbędą się jeszcze w tym tygodniu. Jak podkreślił, jednym z kluczowych wydarzeń będzie podpisanie "dobrej i w wielu aspektach zupełnie nowej" umowy dotyczącej zdolności obronnych Ukrainy.

- Umowa ta będzie realizowana de facto jako część systemu gwarancji bezpieczeństwa dla naszego państwa i wszystkich naszych obywateli w perspektywie długoterminowej. Na razie za wcześnie, by ujawniać szczegóły, ale wszystko stanie się jasne jeszcze w tym tygodniu - zapowiedział Zełenski.

Prezydent zaznaczył, że Ukraina i jej partnerzy są całkowicie zgodni, jeśli chodzi o kwestie dyplomatyczne. - Jestem wdzięczny każdemu za wsparcie i za pryncypialne stanowisko - wszystkim krajom i wszystkim liderom - powiedział. Jak dodał, Ukraina ponownie wyraziła gotowość zakończenia wojny drogą dyplomatyczną.

Zełenski przypomniał o spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych i podkreślił, że obie strony zgodziły się na próbę zorganizowania dialogu wzdłuż obecnej linii frontu. - Taki właśnie sygnał przekazał prezydent Donald Trump swojemu zespołowi, również publicznie - zaznaczył ukraiński przywódca.

Na koniec prezydent zapowiedział dalsze rozmowy z partnerami z Europy i Stanów Zjednoczonych na temat zwiększenia zdolności Ukrainy w zakresie broni dalekiego zasięgu. - Priorytetem pozostaje obrona przeciwlotnicza - podkreślił.

