Czy Halloween to grzech? Duchowni stawiają sprawę jasno

Według przedstawicieli Konferencji Episkopatu Polski (KEP) oraz wielu księży Halloween to zwyczaj o korzeniach pogańskich lub okultystycznych, który jest sprzeczny z duchem chrześcijańskiej celebracji.

Kościół postrzega to święto jako "noc duchów" z elementami kultu śmierci, a symbolika: dynie, czarownice, odwiedzanie domów, może wprowadzać w błąd duchowy, szczególnie dzieci i młodzież. Księża zwracają uwagę, że taka zabawa może być powiązana z banalizowaniem zła i oswajaniem okultyzmu.

Halloween oczami Kościoła. Co wolno, a czego unikać według duchownych?

W świetle nauczania Kościoła udział w Halloween może być uznany za nieodpowiedni dla wierzących. Niektóre wypowiedzi kapłanów idą jednak dalej i mówią o tym, że katolik "nie może obchodzić Halloween", ponieważ uczestnictwo w nim oznacza wejście w symbolikę sprzeczną z Ewangelią.

Z drugiej strony istnieją głosy, że same zabawy nie są formalnie zakazane przez Kościół, ale należy zachować ostrożność: krytykowane są przede wszystkim rzekome elementy okultystyczne, promowanie śmierci i zła oraz wykorzystywanie dzieci.

Jednym z duchownych, którzy patrzą na Halloween z większym dystansem, jest ks. Rafał Główczyński, znany jako "Ksiądz z Osiedla". W jednym z wywiadów stwierdził, że udział w zabawach halloweenowych sam w sobie nie jest grzechem, choć zachęca, by tego dnia pamiętać o duchowym znaczeniu Wszystkich Świętych.

Czy istnieją jakieś alternatywy dla Halloween?

Według Kościoła, jeżeli ktoś chce uczcić czas przełomu października i listopada w duchu chrześcijańskim, należy wziąć udział w uroczystościach Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym.

Zabawy halloweenowe można zastąpić wydarzeniami edukacyjnymi np. chodzeniem w przebraniu świętych, modlitwą za zmarłych czy wspólnym uczestnictwem we mszy świętej. Duchowni podkreślają, że lepszym wyborem jest radość płynąca ze świętości.

