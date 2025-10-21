Artur Soboń w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Bogdan Romanowski porozmawia we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z Arturem Soboniem, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Polsat News
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie gen. Maciej Materka - były szef służby kontrwywiadu wojskowego i przewodniczący rady Frontline Foundation. 

 

