Artur Soboń w programie "Gość Wydarzeń"
Polska
Bogdan Romanowski porozmawia we wtorkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" z Arturem Soboniem, wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego. Transmisja od godz. 19:15 na polsatnews.pl, w Interii, Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.
Wiceprezes NBP Artur Soboń w programie "Gość Wydarzeń"
Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie gen. Maciej Materka - były szef służby kontrwywiadu wojskowego i przewodniczący rady Frontline Foundation.
