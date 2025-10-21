We wtorek wieczorem ratownicy ze Słowacji i Polski przerwali poszukiwania 55-letniego turysty z Nowego Sącza, który zaginął w poniedziałek po zdobyciu szczytu Bystrej w Tatrach Zachodnich. Akcja ma być wznowiona w środę o świcie.

Początkowo ratownicy nie mieli pewności, z której strony - polskiej czy słowackiej - turysta rozpoczął wędrówkę. Po ustaleniu lokalizacji telefonu potwierdzono jego obecność po słowackiej stronie Tatr Zachodnich.

W słowackich Tatrach zaginął 55-letni turysta z Polski. Policja podaje rysopis

Jak informowała Horska Zachranna Służba (HZS), 55-letni Grzegorz Samoder 20 października wyruszył na Bystrą trasą przez Dolinę Raczkową. Około godziny 13:30 przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu.

Policjanci z Liptowskiego Mikulasza odnaleźli samochód mężczyzny na parkingu przy wylocie Doliny Wąskiej.

Zawiadomienie o zaginięciu zaniepokojona rodzina złożyła 21 października w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. 55-latek ma około 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma brązowe oczy i jest łysy.

Znakiem szczególnym jest brązowe znamię po prawej stronie czoła. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieską kurtkę sportową, czarną czapkę, szare spodnie trekkingowe i czarne buty. Miał przy sobie szary plecak trekkingowy.

Akcja ratowników przerwana. Wznowią poszukiwania w środę

W działaniach poszukiwawczych we wtorek uczestniczyli słowaccy ratownicy HZS i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Zakopanego. W akcji użyto drona. Służby zaapelowały do turystów, którzy byli w poniedziałek na Bystrej i mogli widzieć poszukiwanego, o kontakt.

Pomimo intensywnych działań i zaangażowania polskich i słowackich ratowników poszukiwania zakończyły się we wtorek niepowodzeniem i z powodu pogarszających się warunków pogodowych zostały przerwane. HZS zapowiedziała wznowienie akcji od środowego poranka.

Warunki turystyczne w Tatrach są niekorzystne. Powyżej górnej granicy lasu, na szlakach zalega śnieg, który miejscami jest twardy i zmrożony. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność.

Wszelkie informacje dotyczące zaginionego należy przekazywać na numer alarmowy 112, 47 833 4630 (Oficer Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu), 18 206 34 44 (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe) lub 18300 (Horská záchranná služba).

