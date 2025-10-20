Empik.com to nie tylko serwis z produktami sprzedawanymi przez samą spółkę, lecz także platforma otwarta dla jej zewnętrznym partnerów. UOKiK poinformował, że konsumenci zgłaszali nieprawidłowości w realizacji zamówień, zwłaszcza w obszarze czasu realizacji niezgodnego z deklarowanym.

Opóźnienia w realizacji i anulowane zamówienia w Empiku

- Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których zamówienie jest anulowane bądź towar nie dociera na czas. Jeśli dzieje się tak nagminnie, może to świadczyć o wprowadzaniu konsumentów w błąd. - powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

ZOBACZ: Netflix podwyższył opłaty abonamentowe. UOKiK grozi karami

"Do anulacji zamówień złożonych w serwisie empik.com dochodziło również po zawarciu umowy sprzedaży. Jako powód podawano np. wyczerpany zapas towaru, choć klienci informowali, że produkt był wciąż dostępny na platformie – ale niekiedy już w wyższej cenie"- czytamy w komunikacie opublikowanym przez UOKiK.

Ponadto stosowano m.in. sformułowania "wysyłka w 24 h", choć faktycznie oznaczało to kolejny dzień roboczy. UOKiK przekazał, że Empik już wprowadził zmiany, dzięki czemu liczba opóźnień realizacji i anulacji ma być mniejsza.

Empik musi wypłacić rekompensaty. Zwrot gotówki, kody lub wybrane produkty

Konsumentom, którzy sami doświadczyli problemów, zostanie zaoferowana rekompensata:

30 zł zwrotu gotówki, 40 zł w postaci kodu rabatowego na zakupy w Empik lub trzy dowolnie wybrane produkty cyfrowe z określonej puli za anulowane zamówienia z lat 2022-2024,

20 zł zwrotu, 15 zł w postaci kodu lub dwa produkty za zamówienia z lat 2022-2023 doręczone z opóźnieniem,

jeden produkt z puli za zamówienia z lat 2022-2023 wysłane z opóźnieniem względem deklaracji na karcie produktu.

ZOBACZ: UOKIK stawia poważne zarzuty Biedronce. Firmy miały zawrzeć nielegalną zmowę

Empik skontaktuje się z konsumentami, którzy mają prawo do rekompensaty. Po wypełnieniu dostarczonego im formularza sieć będzie miała 21 dni na zwrot pieniędzy i 14 dni na przesłanie kodów rabatowych lub wybranych produktów.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni