Według ustaleń zawartych podczas czwartkowej rozmowy telefonicznej, Donald Trump i Władimir Putin mają w ciągu kilku tygodni spotkać się w Budapeszcie. W mediach pojawiły się pytania na temat potencjalnej trasy lotu, jaką wybierze rosyjski przywódca, aby dolecieć do stolicy Węgier.

Zełenski o Orbanie: Wszędzie blokuje Ukrainę

Być może samolot przeleci nad państwami, które uznają wyroki Międzynarodowego Trybunału Karnego (w tym gronie jest Polska), który orzekł, że Władimir Putin jest zbrodniarzem wojennym i powinien zostać osądzony.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział na pytanie o swój ewentualny przylot do stolicy Węgier w celu rozmów z przywódcami. Jego zdaniem, Węgry nie są dobrym miejscem do rozmów o pokoju w Ukrainie.

- Rozmawiamy o pokoju w Ukrainie, a nie o wyborach na Węgrzech. Nie uważam, by premier (Viktor Orban - przyp.red.), który wszędzie blokuje Ukrainę, może zrobić coś pozytywnego dla Ukraińców, albo chociaż coś umiarkowanego – powiedział Zełenski cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie. Zełenski gotów dołączyć

- Jeśli zostanę zaproszony do Budapesztu, jeśli będzie to zaproszenie w formacie trójstronnego spotkania, albo – jak się to nazywa – dyplomacji objazdowej, w ramach której prezydent Trump spotyka się z Putinem, a potem ze mną, to w takiej czy innej formie dojdziemy do porozumienia – stwierdził prezydent, cytowany przez AFP.

Ukraiński przywódca zapewnił także, że żaden z ewentualnych pokojowych scenariuszy nie zawiera uznania Rosji za zwycięzcę wojny.

- Jeśli będzie to układ, w którym presja spada tylko na Ukrainę, nikt nie wyjdzie z tego zwycięsko. Nie oddamy zwycięstwa Rosjanom - zakomunikował.

Zdaniem Zełenskiego, Rosja jest agresorem "który jest bogaty i duży", któremu "pewne rzeczy po prostu się wybacza". Zauważył też, że Trump chce szybkiego zwycięstwa i zakończenia wojny, natomiast Putin dąży do całkowitej okupacji Ukrainy i używa różnych narzędzi do wprowadzania zamętu w stosunkach międzynarodowych, aby unikać nakładania na Rosję kolejnych sankcji.

