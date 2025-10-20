Do zatrzymania 42-letniego mieszkańca Śląska doprowadzili w piątek małopolscy policjanci. 15 października wszedł on na teren Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie i rozpytywał o 29-letnią lekarkę, której wcześniej był pacjentem. Ponieważ nie zastał jej na miejscu, kolejnego dnia również pojawił się w ośrodku.

Zachowanie mężczyzny wzbudziło podejrzenia ochroniarzy, którzy podczas rozmowy z nim zauważyli, że miał on ze sobą trzy noże. Jak tłumaczył, były mu one potrzebne do smarowania bułek masłem. Niebezpieczne przedmioty zostały mu natychmiast odebrane. Następnie 42-latek opuścił teren szpitala.

Miał przy sobie trzy noże, szukał lekarki. Niebezpieczne zdarzenie w szpitalu

O podejrzanej sytuacji dyrekcja szpitala niezwłocznie powiadomiła służby. Policjanci podeszli do sprawę bardzo poważnie. W trybie pilnym na miejsce skierowani zostali funkcjonariusze z działu prewencji oraz pionu kryminalnego, którzy zabezpieczyli nagrania z monitoringu oraz odebrane wcześniej przez ochronę noże.

Śledczy ustalili, że 42-latek jest mieszkańcem Dąbrowy Górniczej. Już wcześniej wykazywał on skłonności do agresji. Na początku października dotkliwie pobił własną matkę, z którą wcześniej mieszkał. W związku z tym zdarzeniem nałożono na niego nakaz opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do kobiety.

Groził lekarce i nękał ją mailami. Trafił do aresztu

Policjantom udało się sprawnie ustalić nowy adres mężczyzny. Ostatecznie do jego zatrzymania doszło 17 października we wczesnych godzinach porannych. Podczas przeszukania zabezpieczyli oni nośniki elektroniczne oraz specjalistyczny nóż, który 42-latek zakupił kilka dni wcześniej w sklepie z militariami.

Służby ustaliły ponadto, że 42-latek od kilkunastu tygodni wysyłał do krakowskiej lekarki uciążliwe maile. Po przewiezieniu na komisariat usłyszał on zarzuty nękania kobiety oraz grożenia jej. Z uwagi na charakter sprawy mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.

