"Wolę pusty kościół, niż pełen diabłów". Ksiądz o "żenującej hipokryzji" wiernych

Ksiądz Daniel Wachowiak wyliczył na platformie X, ilu wiernych z parafii św. Brata Alberta w Koziegłowach, której proboszczem jest od dwóch lat, uczestniczyło w niedzielnych mszach świętych.

Doroczne liczenie katolików w kościołach. Ks. Wachowiak zabrał głos

"Dzisiaj 609 osób (w ub. roku były to 532 osoby, a w 2023r. 573 osoby), w tym 243 mężczyzn i 366 kobiet (w ub. roku M 206, K 326, a w 23r. M 225, K 348)" - napisał.

W minioną niedzielę we wszystkich parafiach w kraju odbyło się doroczne liczenie katolików zobowiązanych do uczestnictwa w mszy świętej i przystępujących do komunii.

"Firmy zajmujące się tymi statystykami, od liczby osób, która zamieszkuje daną parafię odejmują 20 proc. (nieochrzczeni, starsi, niepełnosprawni, małe dzieci)" - wyjaśnił ks. Wachowiak.

Dodał, że w przypadku jego parafii, "oficjalna liczba to 3812. Po odliczeniu 1/5 (zostaje 3049) FREKWENCJA wyniosła zatem 19, 97 proc. (w ub. roku 17, 44 proc., a w 2023r. 18, 78 proc.). U Komunii Św. były 284 osoby (M 88, K 196). W ub. roku było 265 osób (M 96, K 169), a w 2023r. 240 osób".

Doroczne liczenie katolików. Ks. Wachowiak o "żenującej hipokryzji" wiernych

Ks. Daniel Wachowiak napisał, że deklarację wiary składa w Polsce więcej niż 80 proc. Polaków.

"W mojej parafii nie prowadzę obowiązkowych indeksów/książeczek przed I Komunią, czy bierzmowaniem. Jestem pewien, że gdyby ten system obowiązywał w mojej parafii, dzisiaj na Mszach byłoby więcej osób. Nie dziwi więc, że część księży wymaga obecności dzieci z III klas, czy młodzieży przed bierzmowaniem - i tę obecność sprawdza" - zaznaczył duchowny.

"Z drugiej strony naprawdę jest to żenująca hipokryzja: uznawać się za wierzących, domagać się sakramentów, zaświadczeń typu 'chrzestny' i nie chodzić regularnie na Mszę niedzielną, tylko wówczas, gdy 'trzeba'. To jest też i 'śmieszne' i żałosne, iż czasami 'trzeba' sprawdzać, czy ktoś proszący o sakramenty, rzeczywiście chodzi choćby na niedzielną Liturgię" - dodał proboszcz.

Według ks. Wachowiaka "dziś nie ma znaczenia, czy duchowny się stara, czy nie", bo "część Polaków zawsze znajdzie wymówkę".

"Zawsze znajdzie ... ważne, by usprawiedliwić swoje religijne lenistwo przez zrzucenie odpowiedzialności na innych (szczególnie na kler). Bogu dzięki przy tym za prawdziwie wierzących. Wolę pusty kościół, niż pełen diabłów" - podsumował.

Doroczne liczenie katolików. Ilu wiernych chodzi do kościoła?

Według Rocznika Statystycznego Kościoła katolickiego w Polsce ISKK za rok 2023 wskaźnik dominicantes (osób uczestniczących w niedzielnej mszy św.) wynosił 29,2 proc. (2022 – 29,5 proc., 2021 – 28,3 proc.), a wskaźnik communicantes (przyjmujących komunię) – 14,2 proc. (2022 – 13,9 proc., 2021 r. – 12,9 proc.).

Najwyższy wskaźnik communicantes w 2023 r. zanotowano w diecezjach: tarnowskiej – 24,4 proc. (2022 – 25,6 proc.), zamojsko-lubaczowskiej – 21,1 proc. (2022 r. – 19,6 proc.) i białostockiej – 20,01 proc. (2022 – 20,5 proc.). Z kolei najniższy – w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i sosnowieckiej – po (8,5 proc.).

