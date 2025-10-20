Litewski minister spraw zagranicznych powiedział w poniedziałek, że nie dla prezydenta Rosji Władimira Putina nie ma miejsca w żadnej europejskiej stolicy.

- Jedyne miejsce dla Putina w Europie znajduje się w Hadze przed trybunałem - dodał.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump-Putin w Budapeszcie

W ubiegłym tygodniu prezydenci Donald Trump i Władimir Putin przeprowadzili ponad dwugodzinną rozmowę telefoniczną, po której poinformowano, że przywódcy spotkają się twarzą w twarz.

ZOBACZ: Rozmowa Putin - Trump. Przywódca Rosji przedstawił żądania

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do spotkania mogłoby dojść w pierwszych dniach listopada, w drodze powrotnej prezydenta Trumpa ze szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Korei Południowej, na którym ma dojść do spotkania z przywódcą Chin Xi Jinpingiem.

"Miejsce spotkania zostanie wkrótce ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się potem w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą" - napisał Trump na Truth Social.

Wizyta Zełenskiego w USA. Media: Krzyki i przekleństwa na rozmowie

Po spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA "Financial Times" donosił - powołując się na osoby zaznajomione z przebiegiem wydarzeń - że piątkowe rozmowy w Białym Domu wielokrotnie przeradzały się w "krzykliwą wymianę zdań", podczas której Trump "przez cały czas przeklinał".

ZOBACZ: "Nigdy o tym nie rozmawialiśmy". Kulisy spotkania Trump-Zełenski

Według europejskiego urzędnika posiadającego wiedzę na temat spotkania, Trump oświadczył, że ukraiński przywódca musi zawrzeć porozumienie. Amerykański prezydent powiedział Zełenskiemu, iż przegrywa wojnę, ostrzegając: "Jeśli (Putin) tego zechce, zniszczy cię".

Źródła "FT" twierdzą, że prezydent USA odrzucał mapy linii frontu na Ukrainie, nalegał, aby Zełenski oddał Putinowi cały Donbas. Miał też wielokrotnie powtarzać - co do słowa - argumenty, które rosyjski przywódca przedstawił mu podczas rozmowy telefonicznej w czwartek i to nawet jeśli były one sprzeczne z jego własnymi niedawnymi wypowiedziami na temat słabości Rosji – poinformowali europejscy urzędnicy zaznajomieni z przebiegiem spotkania.

Trump pytany w niedzielę o doniesienia "FT" na temat Donbasu zapewniał, że "nigdy nie rozmawiali" o tym z prezydentem Zełenskim.

