Po śmiertelnym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ognicy (gm. Dobrzany, pow. stargardzki), do którego doszło w poniedziałek po południu, wstrzymany jest ruch pociągów między Wałczem a Stargardem.

W zderzeniu pociągu relacji Szczecin - Piła z autem osobowym zginął kierowca. Do wypadku doszło ok. 15:30.

- Pomimo prowadzonej przez strażaków i ratowników medycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej u kierowcy samochodu, zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon poszkodowanego - przekazał rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie asp. Dariusz Schacht. Jak dodał, ruch kolejowy na razie nie może zostać wznowiony.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Ognicy. Ruch pociągów wstrzymany

- Pociąg nie jest na tyle uszkodzony, żeby nie mógł zjechać, ale musimy mieć zgodę prokuratora - przekazał PAP dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio Andrzej Chańko. - Pasażerowie i maszynista nie odnieśli żadnych obrażeń - dodał.

Zgodnie z procedurami, Polregio wysłało na miejsce drugiego maszynistę, a pasażerom zapewniono transport zastępczy busami.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie asp. Justyna Siwarska potwierdziła, że o godzinie 18 na miejscu wypadku pracowali jeszcze policjanci. - Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - poinformowała Siwarska.

