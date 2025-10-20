Według informacji podanych przez lokalny portal miastokolobrzeg.pl, opiekunka zauważyła, że jedno z dzieci jest sine i nie oddycha. Rozpoczęła reanimację i wezwała pomoc.

- Do tragedii doszło w "prywatnym klubiku", tzn. prywatnym żłobku, gdzie znajdowało się kilkoro dzieci. Kobieta sprawująca opiekę nad dzieckiem natychmiast podjęła reanimację - przekazała Interii st. sierż. Pamela Borkowska, oficer prasowy KPP w Kołobrzegu.

Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

Na miejscu pojawił się zespół ratowników medycznych a także służby. Do zdarzenia został również wysłany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Szczecina. Po ponad godzinnej akcji reanimacyjnej, dziecko nie odzyskało czynności życiowych.

- Nasze zastępy były zadysponowane do omdlenia półtorarocznego dziecka. W momencie naszego dojazdu był już na miejscu zespół ratownictwa medycznego - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Wojciech Grudzień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wspomagania ratowników w ich działaniach medycznych - dodał kpt. Grudzień.

Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Śledczy i biegli będą ustalać przyczynę śmierci dziecka.

