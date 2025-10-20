Tragedia w żłobku w Kołobrzegu. 1,5-roczne dziecko nie żyje

Polska

Do tragicznego zdarzenia doszło w prywatnym żłobku w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Jego życia nie udało się uratować mimo interwencji zespołu ratowniczego.

Tragedia w żłobku w Kołobrzegu. 1,5-roczne dziecko nie żyje
Polsat News
Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko
Zobacz więcej

Według informacji podanych przez lokalny portal miastokolobrzeg.pl, opiekunka zauważyła, że jedno z dzieci jest sine i nie oddycha. Rozpoczęła reanimację i wezwała pomoc.

 

- Do tragedii doszło w "prywatnym klubiku", tzn. prywatnym żłobku, gdzie znajdowało się kilkoro dzieci. Kobieta sprawująca opiekę nad dzieckiem natychmiast podjęła reanimację - przekazała Interii st. sierż. Pamela Borkowska, oficer prasowy KPP w Kołobrzegu.

Tragedia w Kołobrzegu. Nie żyje 1,5-roczne dziecko

Na miejscu pojawił się zespół ratowników medycznych a także służby. Do zdarzenia został również wysłany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ze Szczecina. Po ponad godzinnej akcji reanimacyjnej, dziecko nie odzyskało czynności życiowych.

 

ZOBACZ: Samochód nauki jazdy zmiażdżony przez ciężarówkę. Tragiczny wypadek na dawnej S3

 

- Nasze zastępy były zadysponowane do omdlenia półtorarocznego dziecka. W momencie naszego dojazdu był już na miejscu zespół ratownictwa medycznego - powiedział w rozmowie z polsatnews.pl kpt. Wojciech Grudzień z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

 

- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i wspomagania ratowników w ich działaniach medycznych - dodał kpt. Grudzień.

 

Na miejscu pracują policjanci i prokurator. Śledczy i biegli będą ustalać przyczynę śmierci dziecka.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Awantura w "Śniadaniu Rymanowskiego". "Pan nie jest godny nosić tytułu ministra"
Jakub Pogorzelski / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOŁOBRZEGPOLSKATRAGEDIAWYPADEKŻŁOBEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 