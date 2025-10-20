Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane na temat wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Okazuje się, że w drugim kwartale 2025 roku przeciętne wynagrodzenie w dużych firmach wyniosło 8 750 zł brutto, co stanowi wzrost o 7,5 proc. rok do roku.

Statystyki dotyczą firm zatrudniających co najmniej 10 pracowników i dotyczą one około 40 proc. wszystkich zatrudnionych w polskiej gospodarce. Dane obejmują wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składowe wynagrodzeń, takie jak premie, nagrody, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz odprawy emerytalne.

Podana kwota nie uwzględnia natomiast nagród z zysku, przyznawanych zwyczajowo corocznie. Są one traktowane jako podział wypracowanego w poprzednim roku obrotowym wyniku finansowego.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Najnowsze dane GUS

Wraz z danymi o wysokości płac GUS podał również statystyki dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. We wrześniu wyniosło ono ponad 6,4 mln etatów, co oznacza zmniejszenie się liczby pracowników o 0,8 proc. rok do roku i o 0,1 proc. miesiąc do miesiąca. Jest to tempo zgodne z prognozami.

Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów są również wyliczenia GUS dotyczące wysokości wynagrodzeń. Podkreślają oni, że tempo wzrostu płac w Polsce wyhamowało, co jest dobrą wiadomością w kontekście ustabilizowania poziomu inflacji, a także jest warunkiem kontynuacji obniżek stóp procentowych.

Dla porównania, w 2022 roku dynamika wzrostu średniego wynagrodzenia wynosiła blisko 16 proc. Na początku 2024 roku było to 12 proc., natomiast wraz z końcem roku udało się pożegnać z dwucyfrowym wynikiem. W sierpniu bieżącego roku GUS udostępnił dane, zgodnie z którymi tempo wzrostu cen w Polsce wynosiło 7,1 proc., co stanowiło najniższy wynik od 2021 roku.

