Stefan Krajewski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]

Polska

W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski rozmawia w z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim (PSL). Transmisja programu w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godz. 19:15.

Zobacz więcej

Poza Stefanem Krajewskim Bogdan Rymanowski porozmawia także w drugiej części programu z Beatą Maciejewską - byłą posłanką Nowej Lewicy, autorką książki "Kulisy Lewicy". 

 

Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz obejrzeć TUTAJ

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Nie czułem się jak złodziej". Żurawlow o pobycie w polskim areszcie
polsatnews.pl
Czytaj więcej
BEATA MACIEJEWSKABOGDAN RYMANOWSKIGOŚĆ WYDARZEŃKSIĄŻKAKULISY LEWICYMINISTERSTWO ROLNICTWANOWA LEWICAPOLITYKAPOLSKASTEFAN KRAJEWSKIWYWIAD

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 