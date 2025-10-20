Zobacz więcej
Stefan Krajewski w programie "Gość Wydarzeń" [OGLĄDAJ]
Polska
W poniedziałkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Bogdan Rymanowski rozmawia w z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim (PSL). Transmisja programu w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach24, Interii i polsatnews.pl od godz. 19:15.
Poza Stefanem Krajewskim Bogdan Rymanowski porozmawia także w drugiej części programu z Beatą Maciejewską - byłą posłanką Nowej Lewicy, autorką książki "Kulisy Lewicy".
