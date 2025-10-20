Stanowisko strzeleckie w miejscu lądowania Trumpa. Trwają poszukiwania
Agenci Secret Service odkryli stanowisko strzeleckie nieopodal lotniska w Palm Beach, którego częstym gościem jest Donald Trump. "Służby odkryły coś, co wyglądało jak podwyższona ambona myśliwska, z której byłoby widać wyjście Air Force One" - przekazał Fox News dyrektor FBI Kash Patel.
Wcześniej w tym roku w trakcie wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii doszło do usiłowania zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wyniku ostrzału z karabinu AR-15 Donald Trump został zraniony w ucho, dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna zginęła. Winnym został uznany aktywista Ryan Routh, któremu grozi dożywocie.
Teraz stanowisko strzeleckie odnaleziono w Palm Beach na Florydzie. "FBI prowadzi dochodzenie w sprawie znaleziska. Jak dotąd nie łączymy go z żadną konkretną osobą" - przekazał stacji dyrektor agencji.
Stanowisko strzeleckie z widokiem na Air Force One. Dziś miał tam wylądować Trump
"Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych osób. FBI przejęło prowadzenie śledztwa, sprowadzając środki niezbędne do zebrania wszystkich dowodów z miejsca zdarzenia" - przekazał Kash Patel. FBI ma się teraz zająć analizą aktywności w sieci komórkowej w okolicy.
Donald Trump jest częstym gościem lotniska w Palm Beach. Stanowisko strzeleckie zostało ujawnione w toku zabezpieczania przez służby terenu przed kolejnym przylotem prezydenta. Według źródeł Fox News policji mogło ono jednak zostać przygotowane już kilka miesięcy temu.
"Chociaż nie jesteśmy w stanie podać szczegółowych informacji na temat konkretnych przedmiotów ani ich przeznaczenia, incydent ten podkreśla znaczenie naszych wielopoziomowych środków bezpieczeństwa" - przekazał rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi.
