Wcześniej w tym roku w trakcie wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii doszło do usiłowania zabójstwa prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wyniku ostrzału z karabinu AR-15 Donald Trump został zraniony w ucho, dwie osoby zostały ciężko ranne, a jedna zginęła. Winnym został uznany aktywista Ryan Routh, któremu grozi dożywocie.

Teraz stanowisko strzeleckie odnaleziono w Palm Beach na Florydzie. "FBI prowadzi dochodzenie w sprawie znaleziska. Jak dotąd nie łączymy go z żadną konkretną osobą" - przekazał stacji dyrektor agencji.

Stanowisko strzeleckie z widokiem na Air Force One. Dziś miał tam wylądować Trump

"Na miejscu zdarzenia nie znaleziono żadnych osób. FBI przejęło prowadzenie śledztwa, sprowadzając środki niezbędne do zebrania wszystkich dowodów z miejsca zdarzenia" - przekazał Kash Patel. FBI ma się teraz zająć analizą aktywności w sieci komórkowej w okolicy.

Donald Trump jest częstym gościem lotniska w Palm Beach. Stanowisko strzeleckie zostało ujawnione w toku zabezpieczania przez służby terenu przed kolejnym przylotem prezydenta. Według źródeł Fox News policji mogło ono jednak zostać przygotowane już kilka miesięcy temu.

"Chociaż nie jesteśmy w stanie podać szczegółowych informacji na temat konkretnych przedmiotów ani ich przeznaczenia, incydent ten podkreśla znaczenie naszych wielopoziomowych środków bezpieczeństwa" - przekazał rzecznik Secret Service Anthony Guglielmi.

