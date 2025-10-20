Marynarka Wojenna Sił Zbrojnych Ukrainy po raz pierwszy zaprezentowała nagranie przedstawiające zniszczenie rosyjskiego drona morskiego, który zbliżył się do ukraińskiego wybrzeża.

Jak podano, bezzałogowa jednostka pływająca znalazła się w pobliżu tras żeglugi cywilnej, stwarzając realne zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego.

Według ukraińskich źródeł neutralizacja drona pozwoliła zapobiec możliwym prowokacjom ze strony Rosji oraz ograniczyć ryzyko dla statków cywilnych. Nie ujawniono, jakiej dokładnie broni użyto do jego zniszczenia.

Na opublikowanym filmie widać jedynie, że jednostka przez pewien czas pozostawała nieruchoma - możliwe, że oczekiwała na cel lub została unieszkodliwiona przez systemy walki elektronicznej.

🇺🇦⚓ВМС ЗС України знищили морський безекіпажний катер рф



Слава Україні! pic.twitter.com/3rizuI0hRn — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) October 17, 2025

Choć jakość wideo nie pozwala na precyzyjną identyfikację typu, zauważono kilka charakterystycznych cech konstrukcyjnych. Dron posiada nadbudówkę umieszczoną w tylnej części pokładu - prawdopodobnie mieszczą się w niej kamera, antena, a być może również niewielki radar.

Pokład jest płaski, a sama jednostka nie sprawia wrażenia dużej. Eksplozja po trafieniu wskazuje jednak, że była wyposażona w głowicę bojową.

Co istotne, żaden z dotychczas znanych rosyjskich dronów morskich nie odpowiada w pełni opisowi maszyny z nagrania. Jedynym zbliżonym modelem jest GRK-700 Vizyr, wprowadzony w 2023 roku, jednak w jego konstrukcji nadbudówka znajduje się z przodu i ma inny kształt.

Może to sugerować, że Ukraina zniszczyła nowy, wcześniej nieujawniany typ rosyjskiego drona morskiego lub zmodernizowaną wersję starszego modelu.

