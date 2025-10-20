Seria ataków Izraela na Strefę Gazy. "Zrzuciliśmy 153 tony bomb"
Binjamin Netanjahu poinformował w poniedziałek, że izraelska armia zrzuciła w weekend na Strefę Gazy 153 tony bomb. Premier Izraela utrzymuje, że jest to odpowiedź na atak Hamasu, który wojsko uznało za naruszenie zawieszenia broni.
- Wczoraj zrzuciliśmy 153 tony bomb na różne części Strefy Gazy, po tym jak dwóch naszych żołnierzy zginęło z rąk Hamasu - powiedział Netanjahu na otwarciu zimowej sesji izraelskiego parlamentu, Knesetu.
Niedzielne naloty Izrael usprawiedliwia wcześniejszym ostrzałem Hamasu, który miał stać w sprzeczności z podpisanym aktem pokojowym. Palestyńska grupa nie przyznała się do sprowokowania ataku.
Koniec rozejmu w Strefie Gazy. Izrael wznowił ofensywę
Wskutek bombardowań izraelskiej armii zginęło w niedzielę 45 Palestyńczyków, a w poprzedzającym je ataku - dwóch izraelskich żołnierzy.
Były to najpoważniejsze starcia od czasu zawarcia 10 października przygotowanego przez USA rozejmu. Po przeprowadzeniu ataku z powietrza, Izrael ogłosił w niedzielę wieczorem, że wraca do ustalonego wcześniej zawieszenia broni.
ZOBACZ: Nowe informacje ze Strefy Gazy. Izrael grzmi. "Na każdy atak odpowiemy siłą"
Pomimo to, już w poniedziałek izraelska armia poinformowała, że ostrzelała "kilku palestyńskich terrorystów", którzy przekroczyli ustaloną rozejmem linię rozgraniczenia i zbliżali się do izraelskich wojsk. Jak przekazała agencja Reutera, z rąk izraelskich żołnierzy zginęły w ten sposób trzy osoby.
Prezydent USA Donald Trump, który jest jednym z twórców porozumienia podpisanego w Strefie Gazy przez Izrael i Hamas potwierdził, że wynegocjowane zawieszenie broni nadal obowiązuje. Amerykański przywódca powiedział, że nie wie, czy ostatnie ataki Izraela były uzasadnione.
- Muszę do was wrócić w tej sprawie - przekazał dziennikarzom Trump.
Druga faza rozejmu w Strefie Gazy. USA interweniują
W poniedziałek do Izraela przylecieli doradcy prezydenta USA Donalda Trumpa - wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff i jeden z twórców porozumienia, zięć Trumpa Jared Kushner. Amerykańscy urzędnicy spotkali się tam z premierem Netanjahu.
Jak donoszą media w USA, współpracownicy prezydenta prowadzą obecnie negocjacje w sprawie przyspieszenia drugiej fazy rozejmu. W najbliższych dniach do Izraela ma się też udać wiceprezydent J.D. Vance.
ZOBACZ: Donald Trump w Knesecie. "Wojna się skończyła"
Izraelska armia poinformowała, że w poniedziałek ponownie otwarto dla transportów humanitarnych przejście graniczne ze Strefą Gazy Kerem Szalom. W niedzielę Izrael zamknął je w związku z atakami na swoje wojska. Zwiększenie napływu pomocy jest jednym z elementów pierwszej fazy rozejmu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej