Do zderzenia pojazdu nauki jazdy z ciężarówką doszło w poniedziałkowy poranek przed godz. 9 na trasie między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Samochód ciężarowy najpierw zderzył się z osobówką. Później pojazd nauki jazdy dachował, a następnie ponownie został najechany przez tira.

Jak ustalił reporter Polsat News Wojciech Gaweł, pojazd ciężarowy zjechał z drogi z tzw. ślimaka i uderzył w samochód nauki jazdy, w którym znajdowały się trzy osoby. Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, a także policja.

ZOBACZ: Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Dramatyczna akcja służb, na miejscu trzy śmigłowce

- Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Stargardzie. Będzie podejmowany ciągnik siodłowy wraz z naczepą po to, żeby wydostać samochód osobowy. Następnie będziemy mogli wykluczyć obecność innych osób w tym zdarzeniu - powiedział Polsat News asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Tragiczny wypadek na dawnej A3. Samochód nauki jazdy zderzył się z ciężarówką

Do tej pory służby poinformowały o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Kierowca ciężarówki został natomiast przewieziony do szpitala na obserwację.

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek w Pruszkowie. Utrudnienia na kolei

- Za jakąś chwilę, gdy grupa ratownictwa technicznego skończy swoje prace, będę mógł potwierdzić lub wykluczyć obecność innych osób - dodał Schacht.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni