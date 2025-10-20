Samochód nauki jazdy zmiażdżony przez ciężarówkę. Tragiczny wypadek na dawnej S3

Polska

Do tragicznego wypadku doszło na trasie między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Samochód nauki jazdy zderzył się tam z ciężarówką, dachował, a następnie został ponownie uderzony przez tira. Na miejscu pracują służby, które zajmują się ustalaniem okoliczności zdarzenia oraz pomocą poszkodowanym.

Samochód nauki jazdy zmiażdżony przez ciężarówkę. Tragiczny wypadek na dawnej S3
Polsat News
Wypadek z udziałem pojazdu nauki jazdy i ciężarówki. Jedna osoba nie żyje
Zobacz więcej

Do zderzenia pojazdu nauki jazdy z ciężarówką doszło w poniedziałkowy poranek przed godz. 9 na trasie między Babigoszczą a Przybiernowem w województwie zachodniopomorskim. Samochód ciężarowy najpierw zderzył się z osobówką. Później pojazd nauki jazdy  dachował, a następnie ponownie został najechany przez tira.

 

Jak ustalił reporter Polsat News Wojciech Gaweł, pojazd ciężarowy zjechał z drogi z tzw. ślimaka i uderzył w samochód nauki jazdy, w którym znajdowały się trzy osoby. Na miejscu interweniowało sześć zastępów straży pożarnej, a także policja.

 

ZOBACZ: Wypadek polskiego autokaru w Austrii. Dramatyczna akcja służb, na miejscu trzy śmigłowce

 

- Na miejscu pracuje specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Stargardzie. Będzie podejmowany ciągnik siodłowy wraz z naczepą po to, żeby wydostać samochód osobowy. Następnie będziemy mogli wykluczyć obecność innych osób w tym zdarzeniu - powiedział Polsat News asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Tragiczny wypadek na dawnej A3. Samochód nauki jazdy zderzył się z ciężarówką

Do tej pory służby poinformowały o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej. Kierowca ciężarówki został natomiast przewieziony do szpitala na obserwację.

 

ZOBACZ: Śmiertelny wypadek w Pruszkowie. Utrudnienia na kolei

 

- Za jakąś chwilę, gdy grupa ratownictwa technicznego skończy swoje prace, będę mógł potwierdzić lub wykluczyć obecność innych osób - dodał Schacht.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: To nie był przypadek. Sprawcę podpalenia uchwyciły kamery
Alicja Krause / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
NAUKA JAZDYPOLSKAŚMIERTELNY WYPADEKWYPADEKZACHODNIOPOMORSKIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 