Polska Akademia Wędkarska poinformowała 19 października na swoim profilu w mediach społecznościowych, że szczęśliwcami, którzy wyłowili wyjątkowy okaz są Krzysztof Pyra i Adrian Gontarz. Poprzedni rekordzista świata został wyłowiony z włoskiej rzeki Pad w północnej części Włoch.

Rekordowy sum wyłowiony w Polsce. "Prawdziwy potwór!"

Prawie trzymetrowy sum został wyłowiony podczas zawodów spinningowych w Zalewie Rybnickim.

- Nastawialiśmy się na wielkie sumy. Wiedzieliśmy, że w Zalewie Rybnickim pływają gigantyczne sztuki, ale już sam początek zawodów pokazał, że nie będzie łatwo. Pierwszego dnia bardzo wiało, padało, a przez to ryby były mało aktywne - wspominał Krzysztof Pyra w rozmowie z portalem Sport.pl.

- Hol trwał ponad półtorej godziny. Kiedy w końcu ją zobaczyliśmy, nie mogliśmy uwierzyć: wielka, ogromna ryba, łeb jak sklep - prawdziwy potwór! Gdy ją zmierzyliśmy, okazało się, że ma 292 cm długości i jest nie tylko nowym rekordem Polski, ale też świata - dodał szczęśliwy wędkarz.

Po namierzeniu i sfotografowaniu, ryba zgodnie z etyką wędkarską została wypuszczona na wolność. Dotychczasowy rekord Polski należał do suma złowionego w Wiśle na Mazowszu w 2021 roku - miał on 261 cm.

Zalew Rybnicki to jeden z najbardziej znanych zbiorników wodnych do połowu rybnych okazów. Organizowanych w nim jest wiele rybackich zawodów, odnotowywano tam w przeszłości inne rekordy Polski.

