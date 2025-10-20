Zgodnie z umową koalicyjną Szymon Hołownia w połowie listopada przestanie być marszałkiem Sejmu. Polityk pod koniec września poinformował, że złożył aplikację w publicznym naborze ogłoszonym przez sekretarza generalnego ONZ na funkcję Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Według weekendowych doniesień "Gazety Wyborczej" "planem B" polityka ma być ubieganie się o funkcję ambasadora RP w USA.

Karol Nawrocki: Hołownia byłby lepszym kandydatem

O tę sprawę w poniedziałek dziennikarze zapytali podczas konferencji prasowej prezydenta Karola Nawrockiego.

- Z pewnością marszałek Szymon Hołownia były lepszym kandydatem na ambasadora USA, niż obecnym ambasadorem jest pan Klich - powiedział Nawrocki.

ZOBACZ: Nowy ambasador USA w Polsce. Chce poprawić relacje polsko-izraelskie

- Chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, bo pan Klich nie wypełnia swojej misji ambasadorskiej w taki sposób, jaki oczekiwaliby tego Polacy i Polska - dodał.

Spór o ambasadorów na linii MSZ-Pałac Prezydencki

Spór o nominacje ambasadorskie między rządem a prezydentem trwa od marca 2024 r. Wówczas szef MSZ Radosław Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych.

Ówczesny prezydent Andrzej Duda podkreślił natomiast, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta".

W miejsce ambasadorów, którzy zakończyli wykonywanie swoich obowiązków, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci o statusie charge d’affaires.

Taka sytuacja jest np. w USA, gdzie były szef MON w rządzie PO-PSL Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni