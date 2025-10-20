Powodem zakazu wypożyczania hulajnóg elektrycznych w stolicy Czech jest wieloletnie krytykowanie tych pojazdów przez mieszkańców. Ich zdaniem zaparkowane hulajnogi zaśmiecają ulice, a ich użytkownicy, zwłaszcza turyści, zagrażają pieszym, poruszając się niebezpiecznie po chodnikach.

Václav Petr, dyrektor Lime, operatora tych pojazdów w Czechach i na Węgrzech, powiedział, że firma ubolewa nad tą decyzją i od teraz skupi się na wypożyczaniu rowerów elektrycznych w Pradze.

- Nie byliśmy zaskoczeni tą decyzją, ale i tak jest nam przykro - zwłaszcza, gdy widzimy, że w innych stolicach świata, gdzie miasto może prowadzić konstruktywny dialog z operatorami rowerów miejskich, hulajnogi mogą działać bardzo dobrze i służyć obywatelom - mówił Petr w rozmowie z lokalnym serwisem ceskenoviny.cz.

Firma Bolt, która umożliwia dostarczanie żywności, m.in. poprzez hulajnogi, rozważa zaprzestanie świadczenia usług mikromobilności w czeskiej stolicy.

Czechy. Koniec z hulajnogami elektrycznymi w Pradze

Od zeszłego roku miasto przygotowuje nowy system regulacyjny, który oparto na umowach pomiędzy miejskim Zarządem Dróg Technicznych (TSK) a operatorami rowerów i rowerów elektrycznych, które można parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Hulajnogi elektryczne nie będą miały takiej możliwości, co de facto oznacza koniec z ich użytkowaniem na terenie czeskiej stolicy.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, TSK usunie je w przypadku zaparkowania na ulicy. Właściciele dopuszczonych pojazdów zapłacą miastu 25 koron miesięcznie za każdy rower lub rower elektryczny w ramach korzystania z miejsc parkingowych.

Hulajnogi elektryczne od dawna są krytykowane przez praski Urząd Miasta, który równolegle z ostatnimi wyborami parlamentarnymi przeprowadził lokalne referendum w tej i innych kwestiach związanych z turystyką. W referendum mieszkańcy pierwszej dzielnicy miejskiej poparli wysiłki na rzecz ograniczenia, a także całkowitego zakazu hulajnóg elektrycznych w centrum miasta.

Wcześniej miasto zakazało już korzystania z segwayów, rowerów piwnych i występów w "gigantycznych kostiumach" jako atrakcje turystyczne w centrum miasta.

