Najnowsze prognozy IMGW pokazują, że w ciągu najbliższych dni możemy spodziewać się gwałtownych zmian w pogodzie. O ile pierwsza część tygodnia będzie raczej słoneczna i nieobfitująca w opady, to już w środę sytuacja może się gwałtownie zmienić.

Polska znajdzie się pod wpływem frontów atmosferycznych, które sprawią, że w drugiej połowie tygodnia w wielu częściach kraju mogą wystąpić opady deszczu. W niektórych rejonach spaść może także śnieg lub deszcz ze śniegiem. Pogoda zacznie się polepszać dopiero w niedzielę.

Słonecznie i z przelotnymi opadami. Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

W pierwszym dniu tygodnia w w środkowo-wschodniej Polsce pogodę kształtował słoneczny pas podwyższonego ciśnienia. Na tych terenach zachmurzenie było niewielkie. Synoptycy wskazują, że najbliższa noc będzie bezchmurna i stosunkowo ciepła. Temperatura minimalna wyniesie wówczas od 8°C w Szczecinie do -2°C w Suwałkach oraz do -3°C w Kielcach.

Sytuacja zmieni się we wtorek, kiedy do zachodniej Polski zaczną zbliżać się fronty atmosferyczne znad Wysp Brytyjskich. Nad środkowo-wschodnią Polskę docierać będzie natomiast suche powietrze kontynentalne znad Półwyspu Bałkańskiego. W tej części kraju we wtorkowy poranek mogą wystąpić przymrozki. Do zachodniej Polski zacznie z kolei napływać wilgotniejsze i cieplejsze powietrze polarno-morskie. Tam zachmurzenie wzrośnie i może popadać deszcz.

Słonecznie będzie na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Sytuacja będzie nieco inna na Nizinie Szczecińskiej, gdzie mimo słońca może przelotnie popadać deszcz. Pogoda będzie dynamiczna nad Tatrami, gdzie we wtorek będą kłębić się chmury. Mieszkańcy pobliskich terenów mogą spodziewać się łagodnych opadów deszczu oraz sporego zachmurzenia. Chmury pojawią się również nad Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Ziemią Lubuską.

Zacznie się ochładzać. Jakiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych dniach?

Zauważalnych zmian w pogodzie możemy spodziewać się w kolejnych dniach. Wyraźne zróżnicowanie pogodowe zauważalne będzie w środę i czwartek, kiedy mieszkańcy południa i południowego wschodu mogą spodziewać się słońca, natomiast na pozostałym obszarze kraju dominować będzie zachmurzenie. Miejscami pojawią się także niezbyt obfite opady deszczu. Temperatury w ciągu dnia utrzymają się w granicach 10–14°C, z najcieplejszymi regionami na północnym zachodzie.

Nocami większość kraju uniknie jeszcze przymrozków. Pojawią się one głównie w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci mogą spaść do -2°C. Chłodne noce i poranki będą zwiastować okres ochłodzenia, który przyjdzie już w piątek wraz z nowym frontem atmosferycznym.

W piątek na terenie całego kraju za dnia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu, które mogą przybrać na intensywności na Pomorzu i Mazurach. Noc może okazać się szczególnie trudna na północy i w rejonie Podhala, gdzie wystąpić mogą opady deszczu ze śniegiem. Lokalnie nie można wykluczyć także słabych burz.

Ochłodzenie i przymrozki przyniesie również weekend. W sobotę deszcz nie odpuści zwłaszcza na północy, wschodzie i w górach. Lokalnie mogą wystąpić także opady deszczu ze śniegiem, natomiast wyższe partie gór pokryte zostaną białym puchem. Do tego czasu na północy kraju spadnie nawet do 30 mm deszczu, czyli niemal połowa miesięcznej normy opadów. Sytuacja odwróci się dopiero w niedzielę, kiedy wraz z napływem wyżu aura zacznie się poprawiać.

