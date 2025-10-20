Papież spotkał się z ofiarami nadużyć księży. "Istotny moment dialogu"

Świat

Leon XIV po raz pierwszy spotkał się z ofiarami nadużyć seksualnych ze strony katolickich księży. W poniedziałek papież rozmawiał z delegacją międzynarodowej koalicji pod nazwą Ending Clergy Abuse. Uczestnicy spotkania określili je jako "istotny moment dialogu" Watykanu z pokrzywdzonymi.

Papież spotkał się z ofiarami nadużyć księży. "Istotny moment dialogu"
PAP/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Papież spotkał się z ofiarami nadużyć księży. "Istotny moment dialogu"
Zobacz więcej

Papież zwołał spotkanie na kilka dni po tym, jak watykańska komisja ds. ochrony dzieci oskarżyła wysokich rangą przedstawicieli Kościoła o zbytnią opieszałość w udzielaniu pomocy ofiarom molestowania. 

 

Jak relacjonują uczestnicy poniedziałkowej audiencji, Leon XIV spotkał się z ofiarami w swoim biurze w Pałacu Apostolskim i "uważnie ich wysłuchał".

Papież wspiera ofiary nadużyć księży. "To dla nas wielki krok"

Leon XIV, podobnie jak jego poprzednik papież Franciszek, przyjął w Watykanie sześć osób pokrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła katolickiego. Jedna z uczestniczek spotkania, Kanadyjka Gemma Hickey stwierdziła, że papież przyjął delegację z otwartością i uważnie wysłuchał wszystkich przemawiających ofiar.

 

- Papież Leon jest bardzo serdeczny, wysłuchał. Powiedzieliśmy mu, że przychodzimy budować mosty, gotowi wspólnie iść ku prawdzie, sprawiedliwości i uzdrowieniu - relacjonowała kobieta.

 

- Opuściłam to spotkanie z nadzieją. To dla nas wielki krok - mówiła kolejna ocalała, pochodząca z Ugandy Janet Aguti.

 

ZOBACZ: Papież ogłosił nazwiska nowych świętych. "Sami stali się pochodniami"

 

Jak zauważa agencja Reuters, zwołanie spotkania z ofiarami katolickich księży jest błyskawiczną reakcją na zeszłotygodniowy raport komisji ds. ochrony dzieci, która skrytykowała Kościół za tuszowanie przestępstw biskupów czy powolne rozpatrywanie poszczególnych zgłoszeń. 

Skandale w Kościele katolickim. Leon XIV odpowiada

Osoby, które w poniedziałek uczestniczyły w godzinnym spotkaniu z papieżem twierdzą, że Leon XIV bardzo poważnie podchodzi do licznych skandali seksualnych w Kościele, które nagłośniono w ostatnich kilku latach.

 

- Myślę, że [Leon XIV] wciąż znajduje się w fazie, w której próbuje znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie tych problemów – powiedział członek delegacji, Matthias Katsch. Jednocześnie zaznaczył on, że czasy, w których głowa Kościoła "wypowiada jedno zdanie i wszystko jest załatwione, minęły". 

 

ZOBACZ: Tłumy pielgrzymów w Watykanie. Liczba przekroczyła wszelkie prognozy

 

Kardynał Prevost spotykał się z ofiarami nadużyć jeszcze przed rozpoczęciem pontyfikatu, będąc misjonarzem i biskupem w Peru. Podobne podejście do reformy Kościoła miał także zmarły w kwietniu Franciszek, który podczas podróży zagranicznych wielokrotnie rozmawiał z ofiarami księży.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Euforia w Izraelu. Co oznacza podpisanie porozumienia?
Maria Kosiarz / polsatnews.pl / Reuters
Czytaj więcej
KOŚCIÓŁKOŚCIÓŁ KATOLICKIKSIĘŻALEON XIVPAPIEŻRELIGIAŚWIATWATYKAN

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 