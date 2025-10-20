Papież zwołał spotkanie na kilka dni po tym, jak watykańska komisja ds. ochrony dzieci oskarżyła wysokich rangą przedstawicieli Kościoła o zbytnią opieszałość w udzielaniu pomocy ofiarom molestowania.

Jak relacjonują uczestnicy poniedziałkowej audiencji, Leon XIV spotkał się z ofiarami w swoim biurze w Pałacu Apostolskim i "uważnie ich wysłuchał".

Papież wspiera ofiary nadużyć księży. "To dla nas wielki krok"

Leon XIV, podobnie jak jego poprzednik papież Franciszek, przyjął w Watykanie sześć osób pokrzywdzonych przez przedstawicieli Kościoła katolickiego. Jedna z uczestniczek spotkania, Kanadyjka Gemma Hickey stwierdziła, że papież przyjął delegację z otwartością i uważnie wysłuchał wszystkich przemawiających ofiar.

- Papież Leon jest bardzo serdeczny, wysłuchał. Powiedzieliśmy mu, że przychodzimy budować mosty, gotowi wspólnie iść ku prawdzie, sprawiedliwości i uzdrowieniu - relacjonowała kobieta.

- Opuściłam to spotkanie z nadzieją. To dla nas wielki krok - mówiła kolejna ocalała, pochodząca z Ugandy Janet Aguti.

ZOBACZ: Papież ogłosił nazwiska nowych świętych. "Sami stali się pochodniami"

Jak zauważa agencja Reuters, zwołanie spotkania z ofiarami katolickich księży jest błyskawiczną reakcją na zeszłotygodniowy raport komisji ds. ochrony dzieci, która skrytykowała Kościół za tuszowanie przestępstw biskupów czy powolne rozpatrywanie poszczególnych zgłoszeń.

Skandale w Kościele katolickim. Leon XIV odpowiada

Osoby, które w poniedziałek uczestniczyły w godzinnym spotkaniu z papieżem twierdzą, że Leon XIV bardzo poważnie podchodzi do licznych skandali seksualnych w Kościele, które nagłośniono w ostatnich kilku latach.

- Myślę, że [Leon XIV] wciąż znajduje się w fazie, w której próbuje znaleźć najlepszy sposób na rozwiązanie tych problemów – powiedział członek delegacji, Matthias Katsch. Jednocześnie zaznaczył on, że czasy, w których głowa Kościoła "wypowiada jedno zdanie i wszystko jest załatwione, minęły".

ZOBACZ: Tłumy pielgrzymów w Watykanie. Liczba przekroczyła wszelkie prognozy

Kardynał Prevost spotykał się z ofiarami nadużyć jeszcze przed rozpoczęciem pontyfikatu, będąc misjonarzem i biskupem w Peru. Podobne podejście do reformy Kościoła miał także zmarły w kwietniu Franciszek, który podczas podróży zagranicznych wielokrotnie rozmawiał z ofiarami księży.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni