Nowa praca Andrzeja Dudy. Były prezydent w radzie nadzorczej

Andrzej Duda przestał być prezydentem 6 sierpnia. Krótko po tym podjął współpracę z Kanałem Zero, gdzie od września ma własny program, a teraz w rozmowie z "Pulsem Biznesu" nakreślił swoje plany na karierę w biznesie.

Nowe zajęcie prezydenta Dudy. Znalazł pracę w znanej polskiej spółce

Były prezydent przekazał, że został członkiem rady nadzorczej polskiej firmy ZEN.com. To przedsiębiorstwo działające od 2018 r. w branży nowoczesnych finansów, porównywane z Revolutem. ZEN.com oferuje rachunki bankowe, karty płatnicze, aplikację mobilną pozwalającą zarządzać finansami czy usługę wymiany walut.



"Polskie banki mają usługi cyfrowe na znakomitym poziomie, ale ZEN.com idzie jeszcze o krok dalej. To jak porównanie tradycyjnych telefonów komórkowych ze smartfonami" - chwali spółkę były prezydent.

"Chodzi o stworzenie całego intuicyjnego ekosystemu finansowego, a nie tylko pojedynczej usługi. Dlatego mówię zarządowi: myślcie nie tylko o młodych klientach, ale też o moim pokoleniu, które jest coraz aktywniejsze cyfrowo i potrzebuje nowoczesnych, ale też przyjaznych rozwiązań" - mówi Andrzej Duda.

Oprócz zasiadania w radzie nadzorczej Andrzej Duda ma także wykorzystać swoje doświadczenie prawnicze i będzie analizował regulacje panujące na rynkach, na które zamierza ekspandować ZEN.com. "Koncesje, licencje, zezwolenia - wszelkie prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej to był mój obszar specjalizacji" - zapewnia nowy członek rady nadzorczej spółki.

Andrzej Duda: Nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki

Prezydent nie wyklucza, że w przyszłości będzie zasiadać w kolejnych radach nadzorczych, zamierza także otworzyć w Warszawie biuro byłego prezydenta analogiczne do tego, które działa w Krakowie.

Ponadto Andrzej Duda nie wycofuje się z polskiej polityki, choć twierdzi, że nie ma ambicji kierowaniem rządem: "Chciałbym, żeby gdzieś na obrzeżach polityki pełnił funkcję konsultacyjno-doradczą w kwestiach rozwoju Polski i kontynuacji idei Trójmorza. Choć nie zamykam drogi powrotu do aktywnej polityki" - podsumowuje.

