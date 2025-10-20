Nie żyje Andrzej Kołakowski. Znany poeta i pieśniarz miał 61 lat

Kołakowski był znany z działalności w środowiskach antykomunistycznych. Swoją działalność opozycyjną w okresie PRL rozpoczął w 1982 roku w Międzyrzeczu.

Zmarł Andrzej Kołakowski. "Dobry, skromny człowiek"

Od 1985 działał w Liberalno-Demokratycznej Partii "Niepodległość", dla której drukował ulotki i pisma podziemne oraz książki wydawane w drugim obiegu - informuje Instytut Pamięci Narodowej.

W Lublinie współorganizował protesty i demonstracje, w 1988 roku był współorganizatorem demonstracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz trzydniowego protestu przed frontem uczelni w sprawie poparcia dla strajkujących robotników w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Rozgłos w całym kraju zyskał za sprawą swojej twórczości artystycznej. Występujący z gitarą bard wykonywał pieśni o tematyce społeczno-historycznej, patriotycznej i religijnej. W swoim dorobku miał pięć płyt: "Kontrrewolucja", "Oskarżeni o wierność", "Ktoś nam zabrał młodzieńcze marzenia", "Requiem dla poległych" oraz album z piosenkami Włodzimierza Wysockiego.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) i Krzyżem Wolności i Solidarności (2017). W 2006 obronił pracę doktorską na temat: "System instytucjonalnej opieki całkowitej nad dzieckiem w Polsce w latach 1945–1956 i jego realizacja w domach dziecka w województwie gdańskim".

Artystę i działacza pożegnał prezydent Karol Nawrocki, który znał Kołakowskiego ze wspólnej działalności społecznej.

"Zmarł Andrzej Kołakowski. Wielki patriota i dobry, skromny człowiek. Pedagog, działacz społeczny, poeta, pieśniarz i publicysta. W okresie PRL działacz opozycji antykomunistycznej. Znaliśmy się od lat, uczestniczyliśmy w wielu inicjatywach upamiętniających Żołnierzy Niezłomnych. Był zawsze tam, gdzie trzeba – wierny zasadom, z Polską w sercu. Aniu, Tobie i Waszym Bliskim składam wyrazy najszczerszego współczucia, zapewniając o modlitwie za duszę Andrzeja" - napisał w mediach społecznościowych Nawrocki.

