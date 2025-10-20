Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w poniedziałek, że prokuratura bada sprawę Roberta Bąkiewicza, który 11 października podczas manifestacji przeciwko nielegalnej migracji i umowie z państwami Mercosur mówił o "wyrywaniu chwastów z polskiej ziemi" i "zrzucaniu napalmu". Aktywista pojawił się na manifestacji wraz z członkami Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy bojowe. Wykrzykiwał on słowa "kosy na sztorc" w odwołaniu do historycznych polskich powstań i insurekcji.

- Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę. I ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił Bąkiewicz.

Żurek wskazał, że sprawy takie jak ta "bardzo trudno jest przełożyć dowodowo". Powiedział również, że "chyba niemożliwe" może okazać się wykazanie "adekwatnego związku przyczynowego" pomiędzy słowami Bąkiewicza a poniedziałkowym atakiem na siedzibę Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Sprawca zdarzenia był już wcześniej znany policji m.in. z kierowania w mediach społecznościowych gróźb w stronę Donalda Tuska.

Premier odniósł się do sprawy, sugerując, że motywy działania sprawcy mogły być związane z wypowiedziami Bąkiewicza, którymi mógł się zainspirować. "W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni" - napisał Tusk w mediach społecznościowych.

Atak na siedzibę KO w Warszawie. "Na Bąkiewicza spada odpowiedzialność polityczna"

Żurek wskazał, że w kontekście tego incydentu "musimy przede wszystkim pokazać sprawczość służb". Minister sprawiedliwości zaznaczył, że "każdy, komu w głowie roi się taki czyn, powinien wiedzieć, że nie pozostanie bezkarny". Zaznaczył również, że polskie sądy w miarę możliwości powinny działać sprawnie, tak aby sprawca jak najszybciej usłyszał wyrok.

- Wydaje się, że na Bąkiewicza spada taka odpowiedzialność polityczna za tego typu zachowania i przyznam szczerze, że jak widziałem to jego zachowanie, to potrząsanie taką imitacją kosy, to byłem tym zbulwersowany - powiedział Żurek.

- Tutaj, na ziemi pińczowskiej, mamy różne historyczne wydarzenia, które warto przypomnieć. Wtedy, kiedy żołnierze batalionów chłopskich rozbijali więzienie dwukrotnie w Pińczowie. I ja tego polskiego kosyniera kojarzę z polskim chłopem - chłopem, który bronił ojczyzny - dodał, odnosząc się do wypowiedzi Bąkiewicza z pierwszej połowy października.

Bąkiewicz mówił o "wyrywaniu chwastów". Żurek zaprasza go na Ukrainę

Polityk zaznaczył, że szczególnie zbulwersowały go słowa Bąkiewicza o wyrywaniu chwastów. Powiedział, że w historycznym ujęciu "tradycja kosynierów to tradycja walki z Rosją". Zaznaczył, że priorytetem powinno być to, aby w dzisiejszych czasach polskie społeczeństwo było solidarne.

- Ja te jego wystąpienia postrzegam bardzo negatywnie i apeluję do wszystkich, którzy to oglądają: nie wspierajmy tego typu zachowań, bo to wywołuje później różnego rodzaju czyny, które bardzo źle się mogą skończyć. Polacy powinni się dzisiaj konsolidować, a nie dzielić - zaapelował Żurek.

- Jeżeli pan Bąkiewicz jest taki odważny i tak krzyczy na wiecach, to ja go zapraszam na Ukrainę. Tam jest Legion Międzynarodowy, tam walczą z Rosją także o to, aby Europa była wolna i żebyśmy mogli żyć w spokojnym kraju. Dzisiaj tak naprawdę spełnia się sen Piłsudskiego, który chciał, żebyśmy byli sojusznikiem Ukrainy, która ochroni nas od Rosji, od naszego odwiecznego przeciwnika, który chciał Polskę zniszczyć - podsumował.

