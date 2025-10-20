Nawrocki pytany w poniedziałek o kwestię związków partnerskich podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która "zbliży się" do instytucji małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny.

Prezydent dodał jednak, że jeśli nowa ustawa zaproponowana w piątek przez Katarzynę Kotulę (Lewica) i Urszulę Pasławską (PSL) pomoże Polakom załatwiać w kraju niektóre urzędowe sprawy, jest gotów do udziału w dyskusji na ten temat.

Nawrocki o związkach partnerskich. Postawił warunek

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, prezydent Nawrocki znalazł się w ogniu pytań o zaprezentowaną w Sejmie ustawę o statusie osoby najbliższej (zrekonstruowaną formę związków partnerskich). Proponowane rozwiązania mają m.in umożliwić osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem, bez zmiany stanu cywilnego.

Prezydent powtórzył swoje stanowisko z czasów kampanii wyborczej i stwierdził, że nie podpisze ustawy, która podważy "wyjątkowy" charakter małżeństwa zapisany w polskiej konstytucji.

- Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji - mówił.

Nawrockiemu znacznie bliżej jest do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej - pod warunkiem, że nie znajdą się w niej elementy "ideologiczne".

- Jeżeli możemy pomóc ludziom, niezależnie od ich płci, niezależnie od ich relacji, związków, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o jakichś paramałżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem - oświadczył Karol Nawrocki.

Status osoby najbliższej. PSL i Lewica ujawniły szczegóły

Wielokrotnie modyfikowany projekt reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z zapowiedzią, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.

Urszula Pasławska z PSL zapewniła, że projekt wyłącza kwestie światopoglądowe, a uwzględnia "różne wrażliwości": pomija kwestie związane z dziećmi (adopcję i pieczę), a także "nie narusza w żaden sposób ani nie szkodzi instytucji małżeństwa".

Zaprezentowany w piątek projekt nie ma jeszcze ostatecznej formy. W związku z tym, twórcy dokumentu są otwarci na dialog z prezydentem Karolem Nawrockim.

Sondaż o związkach partnerskich. Polacy zdecydowani

Kwestia wprowadzenia do polskiego prawa związków partnerskich dzieli Polaków od wielu miesięcy. Według najnowszego sondażu Opinii24 dla TVN24, za legalizacją związków nieformalnych jest 54 proc. Polaków. Przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiada się zaś 34 proc. ankietowanych.

Podobnie zróżnicowane głosy Polaków słychać było w maju tego roku, gdy do Sejmu trafił poprzedni projekt uwzględniający m.in. związki osób tej samej płci. Wówczas w sondażu Opinii24 dla Radia Zet, za podpisaniem przez prezydenta ustawy o związkach partnerskich było 44 proc. ankietowanych, a przeciw niemal tyle samo - 45 proc. badanych.

