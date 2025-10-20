Zgodnie z zapowiedziami Platforma Obywatelska połączy się z Inicjatywą Polską oraz Nowoczesną. Wszystkie zmiany zostaną oficjalnie ogłoszone w sobotę podczas kongresu w Warszawie.

- Będzie zmiana szyldu, będzie zmiana nazwy, połączenie tych trzech środowisk politycznych - zapowiadał w "Graffiti" Marcin Kierwiński.

Minister został też zapytany o trzecią formację, która nie zdecydowała się na połączenie z politycznymi sojusznikami. - Zieloni pozostają odrębną formacją polityczną. Z resztą zgodnie z tym co wielokrotnie deklarowali, że chcą współpracować, ta współpraca jest bardzo dobra - tłumaczył.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał, czy szkoda będzie się żegnać z legitymacją partyjną Platformy? - Jestem jej członkiem od pierwszych dni. Trochę żal, natomiast nie ma, co mówić, taka jest dynamika sceny politycznej. Czasami się zmienia nazwę partii, czasami się zmienia w ogóle strukturę organizacyjną. (...) My łączymy się z dobrze znanymi środowiskami, współpracujemy od wielu lat. Żal jest jakiś taki.... trochę go jest - taka nostalgia, ale damy radę - powiedział Kierwiński.

Dopytywany o nadchodzący kongres, zdradził, ze drugiego dnia zjazdu zaplanowane są wystąpienia liderów politycznych i ekspertów z "mocnym przekazem". - Będziemy mówić o wyzwaniach, które stoją przed Polską. Wyzwania, za które bierzmy odpowiedzialność. Szukamy rozwiązań - mówił.

Połączenie PO - Inicjatywa Polska - Nowoczesna. Zieloni odmówili

Nowa współprzewodnicząca Zielonych Magdalena Gałkiewicz zapewniła, że jej formacja nadal będzie współpracować z dotychczasowymi partnerami, zarówno w Sejmie, jak i w samorządach.

- Nie planuję występować z klubu Koalicji Obywatelskiej, natomiast, my, jako Zieloni mamy swoją własną tożsamość, swoją rodzinę polityczną i chcemy pracować na naszą organizację i na nasz program, który nie jest tożsamy z programem PO czy Nowoczesnej - powiedziała Gałkiewicz.

Pytana, czy wobec planowanej konsolidacji PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską Zieloni rozważają zaproszenie w swoje szeregi dwóch bezpartyjnych posłów Koalicji Obywatelskiej, Franciszka Sterczewskiego i Marcina Józefaciuka, Gałkiewicz przyznała, że „w przyszłości nie są wykluczone żadne rozmowy”. - Utrzymujemy bardzo dobre relacje zarówno z posłem Józefaciukiem, jak i posłem Sterczewskim, ale również z posłami Polski 2050 - zaznaczyła.

Dopytywana, czy to ostatnie stwierdzenie oznacza, że Zieloni widzą w swoich szeregach jakichś posłów Polski 2050, Gałkiewicz zapewniła, że „na razie nie ma takich rozmów”. - Ale wiemy, że scena polityczna jest bardzo dynamiczna, a to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach tego dynamizmu doda, więc nie wykluczałabym żadnych scenariuszy - powiedziała.

