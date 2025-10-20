Gościem Marcina Fijołka w poniedziałkowym wydaniu programy "Graffiti" będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Transmisja na antenach Polsatu, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 7:40.