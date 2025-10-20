O zarzutach dla członku Ruchu Obrony Granic poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Zdaniem śledczych 44-letni Rafał M. dopuścił się przywłaszczenia funkcji publicznej. 4 czerwca bieżącego roku miał on dokonywać kontroli legalności pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec obywateli Mozambiku i Tadżykistanu.

ZOBACZ: Zapytano Polaków o Ruch Obrony Granic. Dominuje jedna odpowiedź

Jak podkreślono w komunikacie, mężczyzna wykonywał przy tym czynności związane z funkcją funkcjonariusza Straży Granicznej, choć w rzeczywistości takiej funkcji nie pełnił. Swoim postępowaniem wzbudził jednak w kontrolowanych przez siebie osobach przeświadczenie, że miały do czynienia z przedstawicielem służb.

Członek Ruchu Obrony Granic usłyszał zarzuty

W piątek mężczyzna został doprowadzony na przesłuchanie w charakterze podejrzanego i nie przyznał się do winy. Skorzystał również z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania prokuratora. W oficjalnym komunikacie wskazano, że Rafał M. nie był wcześniej karany. Za popełnione czyny grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do jednego roku.

ZOBACZ: "Nie wspierajmy". Żurek apeluje do Polaków po głośnych słowach Bąkiewicza

Służby podkreślają, że sprawa 44-latka nie ma związku z postępowaniem przeciwko liderowi Ruchu Obrony Granic Robertowi Bąkiewiczowi, które również toczy się w gorzowskiej prokuraturze. Zarzuty wobec niego dotyczą sytuacji z 29 czerwca bieżącego roku. Wówczas na przejściu granicznym w Słubicach miał on się dopuścić znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni