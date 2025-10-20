Dmitrij Pieskow powiedział w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami, że prace nad szczytem w Budapeszcie dopiero się rozpoczynają, a celem spotkania Władimira Putina z Donaldem Trumpem będzie "przyspieszenie rozwiązania konfliktu na Ukrainie oraz rozwój relacji między Rosją a Stanami Zjednoczonymi".

Zdaniem Pieskowa Rosja prowadzi poważne rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi w celu osiągnięcia porozumienia pokojowego na Ukrainie.

Szczyt w Budapeszcie. Pieskow wskazał na Orbana

Został też, zapytany dlaczego miejscem szczytu ma być węgierska stolica. - Budapeszt został wybrany na miejsce spotkania, ponieważ premier Węgier Viktor Orban ma ciepłe relacje z Trumpem i konstruktywne relacje z Putinem - odparł.

Rzecznik Kremla jednocześnie po raz kolejny oskarżył Ukrainę o wysyłanie sprzecznych sygnałów, które utrudniają ten proces - powtarzając tym samym stanowisko, które jest już stałym elementem antyukraińskiej propagandy rosyjskich władz.

Pieskow odmówił udzielenia informacji na temat ostatniej rozmowy telefonicznej między Trumpem i Putinem, która odbyła się w ubiegłym tygodniu. Rzecznik nie ustosunkował się zatem do pytań o ewentualne propozycje rosyjskiego przywódcy w kwestiach terytorialnych dotyczących Ukrainy.

Media: Putin chce od Ukrainy całego obwodu donieckiego

Dziennik "Washington Post" napisał w piątek, że Putin zażądał w rozmowie z Trumpem, by Ukraina przekazała Rosji pełną kontrolę nad obwodem donieckim.

"Financial Times" poinformował w sobotę, że amerykański prezydent trzymał się tego pomysłu podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu i nalegał na swojego rozmówcę, aby Kijów oddał Moskwie cały ten region.

Agencja Reutera przypomniała, że niektóre europejskie rządy wspierające Ukrainę stoją na stanowisku, że goszczenie Putina w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest niewłaściwe. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas określiła w poniedziałek takie inicjatywy jako "coś nieprzyjemnego".

