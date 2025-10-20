Kredyty, konta i ubezpieczenia. Poczta Polska wprowadza nowe usługi

Polska

Poczta Polska w najbliższych tygodniach rozpocznie dystrybucję usług finansowych w swoich placówkach – zapowiedział w rozmowie z prezes spółki Sebastian Mikosz. Już wkrótce klienci będą mogli założyć na poczcie konto bankowe, wykupić ubezpieczenie, a nawet wziąć kredyt.

Nowa strategia Poczty Polskiej zakłada innowacyjną odbudowę usług finansowych, które funkcjonowały w spółce przed laty. Już wkrótce w placówkach pocztowych w całej Polsce będzie można założyć konto bankowe i w prosty sposób kontrolować swoje finanse.

 

Jak zapowiedział szef Poczty, jej głównym celem jest obecnie scalenie sieci sprzedaży i wyszkolenie wyspecjalizowanych sprzedawców zajmujących się już wyłącznie usługami finansowymi.

W najbliższych tygodniach Poczta Polska zaproponuje szeroką ofertę programową we współpracy z Bankiem Pocztowym i wybranymi partnerami zewnętrznymi. Ma ona w nowej formule przywrócić realizowane dawniej przez spółkę usługi finansowe.

 

– Nie chcemy przytłaczać klientów ofertą. Stawiamy na prostotę. Będą to produkty Banku Pocztowego, ubezpieczenia spółek z grupy Poczty Polskiej oraz wybrane oferty partnerów zewnętrznych – mówił Sebastian Mikosz.

 

Prezes spółki przyznał, że jednym z filarów "rewolucji" w Poczcie Polskiej będzie inwestowanie w branżę IT. Program ten będzie kosztował przedsiębiorstwo ok. miliard złotych.

 

– Mamy blisko dwudziestoletnie zapóźnienia w tym obszarze. Inwestycje IT to dziś absolutny priorytet – dodał.

Plan transformacji na wyjście z kryzysu. Rewolucja w Poczcie Polskiej 

Zarząd Poczty Polskiej pracuje nad wdrożeniem szeregu zmian, które przekształcą operatora w "nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową" i ułatwią wyjście z kryzysu.

 

Jak wynika z danych opublikowanych przez Pocztę w maju, spółka zanotowała w 2024 roku ponad 213 mln złotych straty. Rok wcześniej wyniosły one aż 621 milionów

 

Zapowiedziany plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Na realizację planu przeznaczono ok. 500 mln zł.

 

Sebastian Mikosz zapewnił ponadto, że Poczta Polska nie planuje dalszej redukcji etatów (w ostatnich latach Program Dobrowolnych Odejść objął ok. 5 tysięcy pracowników) i przeznaczy w tym roku na premie dla swoich pracowników około 200 mln złotych. Świadczenia te mają zostać wypłacone w październiku i grudniu.

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
