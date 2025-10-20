Nowa strategia Poczty Polskiej zakłada innowacyjną odbudowę usług finansowych, które funkcjonowały w spółce przed laty. Już wkrótce w placówkach pocztowych w całej Polsce będzie można założyć konto bankowe i w prosty sposób kontrolować swoje finanse.

Jak zapowiedział szef Poczty, jej głównym celem jest obecnie scalenie sieci sprzedaży i wyszkolenie wyspecjalizowanych sprzedawców zajmujących się już wyłącznie usługami finansowymi.

Poczta Polska inwestuje w IT. "To dziś absolutny priorytet"

W najbliższych tygodniach Poczta Polska zaproponuje szeroką ofertę programową we współpracy z Bankiem Pocztowym i wybranymi partnerami zewnętrznymi. Ma ona w nowej formule przywrócić realizowane dawniej przez spółkę usługi finansowe.

– Nie chcemy przytłaczać klientów ofertą. Stawiamy na prostotę. Będą to produkty Banku Pocztowego, ubezpieczenia spółek z grupy Poczty Polskiej oraz wybrane oferty partnerów zewnętrznych – mówił Sebastian Mikosz.

Prezes spółki przyznał, że jednym z filarów "rewolucji" w Poczcie Polskiej będzie inwestowanie w branżę IT. Program ten będzie kosztował przedsiębiorstwo ok. miliard złotych.

– Mamy blisko dwudziestoletnie zapóźnienia w tym obszarze. Inwestycje IT to dziś absolutny priorytet – dodał.

Plan transformacji na wyjście z kryzysu. Rewolucja w Poczcie Polskiej

Zarząd Poczty Polskiej pracuje nad wdrożeniem szeregu zmian, które przekształcą operatora w "nowoczesną firmę kuriersko-detaliczno-finansowo-cyfrową" i ułatwią wyjście z kryzysu.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Pocztę w maju, spółka zanotowała w 2024 roku ponad 213 mln złotych straty. Rok wcześniej wyniosły one aż 621 milionów.

Zapowiedziany plan transformacji obejmuje osiem obszarów: sprzedaż, logistykę, zasoby ludzkie, IT, organizację i zarządzanie, nieruchomości, finanse i grupę kapitałową. Na realizację planu przeznaczono ok. 500 mln zł.

Sebastian Mikosz zapewnił ponadto, że Poczta Polska nie planuje dalszej redukcji etatów (w ostatnich latach Program Dobrowolnych Odejść objął ok. 5 tysięcy pracowników) i przeznaczy w tym roku na premie dla swoich pracowników około 200 mln złotych. Świadczenia te mają zostać wypłacone w październiku i grudniu.

