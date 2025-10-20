Hiszpańska telewizja RTVE informuje, że władze Terrassy zdecydowały o wprowadzeniu całkowitego zakazu adopcji czarnych kotów. Będzie on obowiązywał w miejskim schronisku od 6 października do 10 listopada.

- Staramy się zapobiegać adopcjom podejmowanym pod wpływem mody lub impulsu. W tym przypadku, a wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, staramy się zapobiegać makabrycznym praktykom - wyjaśnił wiceprezydent Duque.

"Makabryczne praktyki" w trakcie Haloween. Miasto postanowiło reagować

Choć nie pojawiły się dotąd doniesienia, że do "makabrycznych praktyk" z wykorzystaniem czarnych kotów doszło w samej Terrrassie, to pojedyncze przypadki odnotowano w bliskiej okolicy.

Zwierzęta mają być wykorzystywane w obrzędach, o czym władze miasta zostały poinformowane przez organizacje opiekujące się zwierzętami. W wielu kulturach czarny kot jest atrybutem czarownic, a zainteresowanie podobnymi praktykami ma rosnąć podczas Halloween.

W Terrassie żyje blisko 10 tys. kotów, z czego około 100 w miejskim schronisku. Czarnych jest 12. Wiceprezydent miasta zapewnił na antenie RTVE, że ich adopcja będzie możliwa bez przeszkód po okresie halloweenowym.

