W Ułan Ude stolicy Burjacji na Syberii zanotowano 89 przypadków ostrej infekcji jelitowej wśród ludności, z czego 49 pacjentów to dzieci. Wszyscy spożyli gotowe posiłki kupione w sklepach sieci "Nikołajewski" - informuje "Meduza" powołując się na agencję TASS.

Jak poinformowały służby sanepidu, u 11 pacjentów potwierdzono zakażenie bakterią Salmonella.

"Stan wszystkich poszkodowanych jest stabilny. Jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego stan się poprawia" - przekazała w poniedziałek rano na swoim kanale w serwisie Telegram Jewgienija Ludupowa, minister zdrowia Republiki Buriacji.

Masowe zatrucie na Syberii. Rosjanie wszczęli śledztwo ws. niebezpiecznych dań

Według wstępnych ustaleń źródłem masowego zatrucia miały być gotowe dania - shawarma i onigiri - sprzedawane w sklepach "Nikołajewski". Produkty te zostały wyprodukowane przez lokalną firmę Wostok, specjalizującą się w żywności gotowej.

Wybuch epidemii rozpoczął się w sobotę późnym wieczorem. Władze regionalne szybko powiązały pierwsze przypadki z partiami gotowych posiłków sprzedawanych w kilku supermarketach.

Śledczy federalnego Komitetu Śledczego wszczęli postępowanie karne na podstawie art. 238 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, który dotyczy produkcji i sprzedaży towarów niespełniających wymogów bezpieczeństwa zdrowotnego.

W toku śledztwa zarzuty postawiono szefowej działu produkcji żywności gotowej w firmie Wostok. Jej personalia nie zostały ujawnione. Władze zapowiadają dalsze kontrole w zakładach produkcyjnych i sieciach sprzedaży.

