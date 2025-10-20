Globalna awaria internetu. Nie działają popularne aplikacje
Z powodu awarii systemu Amazon Web Services, jednego z największych na świecie dostawców usług w chmurze, nie działa wiele stron internetowych i aplikacji. "The Independent" powołujący się na serwis DownDetector informuje o szeregu błędów w systemie AWS. Amazon zapewnia o pracy nad usunięciem przyczyn awarii.
Wśród niedziałających aplikacji, oprócz tych należących do Amazona, są m.in. DuoLingo, Snapchat, Canva, Roblox czy Fortnite. Nie działają też m.in. My Fitness Pal, Vodafone, Playstation oraz banki Lloyds, Halifax i Bank of Scotland.
Awaria rozpoczęła się w godzinach porannych. Amazon w opublikowanym komunikacie przyznał, że nie jest jeszcze znana przyczyna problemu.
"Nasi inżynierowie natychmiast rozpoczęli działania i aktywnie pracują nad rozwiązaniem problemu oraz pełnym zrozumieniem jego pierwotnej przyczyny" – czytamy w oświadczeniu.
Po godz. 11 Amazon poinformował, że została znaleziona "potencjalna przyczyna" problemu i trwają prace nad jej rozwiązaniem. Według firmy, są już pierwsze oznaki poprawy sytuacji związanych z niektórymi usługami.
Artykuł aktualizowany...
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni