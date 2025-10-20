Fundacja Rydzyka bije rekordy. Zarabia więcej niż przed laty

Fundacja, której wieloletnim prezesem był założyciel Radia Maryja, z każdym rokiem plasuje się wyżej w hierarchii najlepiej zarabiających organizacji pozarządowych w Polsce.

Za 2024 rok, fundacja uzyska z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego od podatników aż 8,1 mln złotych. To podwojenie wpływów w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.

Fundacja Rydzyka bogata jak nigdy. Podatnicy biją rekordy

Jak czytamy w corocznym raporcie Ministerstwa Finansów o części podatku dochodowego przekazanego organizacjom pożytku publicznego, Fundacja Nasza Przyszłość zajmuje w tym zestawieniu 34. miejsce. Choć wynik ten na pierwszy rzut oka nie wydaje się być wcale imponujący, przychody organizacji kierowanej przez o. Tadeusza Rydzyka radzi sobie znacznie lepiej, niż chociażby Polska Akcja Humanitarna.

W zeszłym roku organizacje pozarządowe łącznie uzyskały z pieniędzy podatników 2,3 mld złotych, z czego ponad 8,1 miliona trafiło na konto Fundacji Nasza Przyszłość. Dla porównania, w roku 2023 zgarnęła ona 6,5 mln złotych, a rok wcześniej - 3,8 mln złotych. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie dwóch lat.

Wpływy fundacji o. Rydzyka utrzymują się na wysokim poziomie, pomimo przepisów Polskiego Ładu wprowadzonych za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podniesienie kwoty wolnej od podatku mocno odcisnęło się wówczas na pozycji finansowej Naszej Przyszłości. W 2022 roku Telewizja Trwam wyemitowała nawet specjalny apel, w którym założyciel Radia Maryja namawiał wiernych do przekazywania datków fundacji.

- Grupy podatników, wspomagających fundację to emeryci i renciści oraz osoby z niższymi dochodami. Niestety, ludzie bogatsi mają chyba pozaszywane kieszenie i zamknięte portfele, zamknięte serca dla dobra – mówił wówczas o. Rydzyk.

Fundacja Nasza Przyszłość, która - jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej - prowadzi działalność na rzecz polskiej kultury, wychowania i dziedzictwa narodowego, zdaje się jednak wychodzić z przejściowych problemów finansowych. Według zestawienia omawianego przez Rzeczpospolitą, w 2024 roku łącznie jej przychody wyniosły 10,5 mln złotych.

Raport finansowania polskich fundacji. Znamy liderów

Na podium najhojniej wspieranych przez podatników organizacji pozarządowych znalazły się w 2024 roku: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" (375 milionów), Fundacja Siepomaga (199 milionów) i Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (108 miionów).

Fundacja Polsat z wynikiem 10,4 miliona złotych zajęła w zestawieniu Ministerstwa Finansów 25. miejsce.

Większość wyróżnionych fundacji zajmuje się pomocą osobom chorym i niepełnosprawnym. Na liście nie zabrakło jednak również organizacji pomagającym zwierzętom (Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOT "Animals") czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która uzyskała z 1,5 proc. 33,6 mln złotych.

