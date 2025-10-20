"Nagroda BohaterONy im. Powstańców Warszawskich ma na celu wyróżnienie osób i instytucji, których działania w szczególny sposób promują wiedzę o historii Polski XX wieku (lata 1918-1989) oraz edukację historyczno-patriotyczną, a także współczesny wyraz patriotyzmu i wcielania w życie wartości jakimi kierowali się Powstańcy Warszawscy" - czytamy na stronie organizatora.

BohaterONy 2025. Nominowani dziennikarze Polsat News: Magdalena Mioduska i Stanisław Wryk

W tym roku wśród nominowanych znalazło się dwoje dziennikarzy Polsat News.

Magdalena Mioduska to autorka reportażu "Zgrupowanie Chrobry II". "Za przywracanie pamięci o bohaterach Powstania Warszawskiego oraz za osobiste, pełne wrażliwości spojrzenie na historię, która dzięki jej pracy wzbogaciła się o nowy głos" - czytamy w uzasadnieniu na stronie BohaterONów.

WIDEO: Reportaż "Zgrupowanie Chrobry II"

Z kolei Stanisław Wryk otrzymał nominację za reportaż "Klucze" – "hołd dla tych, którzy przeszli przez piekło Powstania Warszawskiego i obozów przejściowych. To opowieść o utracie, pamięci i o symbolicznym geście – wyrzucaniu kluczy, który stał się znakiem pożegnania z domem i z życiem sprzed tragedii".

WIDEO: Reportaż "Klucze"

Nagroda przyznawana jest w ośmiu kategoriach: dziennikarz, firma, instytucja, nauczyciel, organizacja non-profit, osoba publiczna, pasjonat oraz twórca.

Wyboru laureatów w każdej kategorii dokona Kapituła Nagrody. W wyniku jej głosowania zostaną przyznane Złote, Srebrne i Brązowe BohaterONy.

Ponadto, na podstawie wyników głosowania internautów, w każdej kategorii przyznawany jest Złoty BohaterON Publiczności.

Głos na naszych dziennikarzy można oddać do 31 października.

Dziennikarze Polsat News laureatami BohaterONów

Wśród nagrodzonych wcześniej BohaterONami są dziennikarze Polsat News. Małgorzata Ziętkiewcz w 2023 roku odebrała dwa Złote BohaterONy - pierwszego w kategorii dziennikarz, drugim był BohaterON publiczności.

Ziętkiewicz została nagrodzona za reportaż "Pochód", który opowiada historię Powstania w Getcie Warszawskim poprzez odkryte po 80 latach negatywy. Ich autorem był polski strażak Leszek Grzywaczewski.

