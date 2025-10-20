Prezydent Karol Nawrocki podczas poniedziałkowej konferencji prasowej na Litwie odniósł się do sprawy Wołodymyra Żurawlowa, podejrzewanego o to, że we wrześniu 2022 roku dopuścił się sabotażu i wysadził gazociąg Nord Stream II. W piątek o dalszym losie Ukraińca zadecydował Sąd Okręgowy w Warszawie, który nie zgodził się na wydanie go stronie niemieckiej, a także uchylił mu areszt i nakazał niezwłoczne zwolnienie.

Z wyrokiem sądu zgodził się prezydent, który ocenił, że "dobrze się stało", że Żurawlow pozostał w Polsce. Nawrocki powiedział, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces. W jego ocenie nie można wykluczyć, że "argumenty biznesowe czy ekonomiczne wzięłyby górę nad zdrowym rozsądkiem".

- Zgadzam się z tym, że po stronie niemieckiej mógłby nie czekać go sprawiedliwy proces, bowiem pamiętam, że Nord Stream II było przedsięwzięciem, które miało dawać zyski państwu niemieckiemu i wówczas nie było ważne to, że Rosja zbroi się do wojny za sprawą miliardowych zysków z tej transakcji - powiedział Nawrocki.

Wcześniej podobną argumentację przyjął obrońca Żurawlowa. Mec. Tymoteusz Paprocki podnosił, że nie można mieć pewności, że jego klienta w Niemczech czekałby sprawiedliwy proces. Wspomniał on, że sędziowie w Niemczech są wybierani i nominowani przez polityków.

Wysadzenie gazociągu Nord Stream. Żurawlow pozostanie w Polsce. Co z drugim podejrzanym?

Sprawa ciągnie się od wielu lat. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream I i Nord Stream II, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku, czyli ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Początkowo o sabotaż podejrzewano władze rosyjskie. Było tak aż do momentu, gdy zaczęły pojawiać się sygnały o możliwym udziale Ukrainy. Wówczas władze Ukrainy stanowczo zaprzeczyły, że miały jakikolwiek związek ze sprawą.

Zdaniem śledczych za wysadzenie gazociągu mogą być odpowiedzialne dwie osoby. Chodzi o Żurawlowa oraz o Sierhija K., na którego ekstradycję do Niemiec w połowie września zgodził się sąd apelacyjny we Włoszech. Adwokat podejrzanego zaskarżył jednak tę decyzję. W połowie października Najwyższy Sąd Kasacyjny we Włoszech uwzględnił te apelację, co oznacza, że mężczyzna nie zostanie na razie wydany Niemcom i sprawa będzie musiała zostać ponownie rozpatrzona.

