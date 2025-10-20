Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 19 na autostradzie A2 w kierunku Warszawy, na wysokości miejscowości Wysoczka w powiecie poznańskim. Bus zderzył się tam z dwoma pojazdami wojsk amerykańskich.

- W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało kilka osób. Trzech amerykańskich żołnierzy z obrażeniami zostało przewiezionych do szpitala, pomocy medycznej potrzebował również kierowca busa, została mu ona udzielona na miejscu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Martin Halasz z wielkopolskiej straży pożarnej.

W komunikacie KW PSP Poznań podsumowano, że rannych zostało łącznie czterech amerykańskich wojskowych.

Na miejscu działa osiem zastępów strażaków, możliwe są czasowe utrudnienia.

