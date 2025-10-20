Rozpoczęcie budowy pierwszego gazociągu Nord Stream w 2005 r. było zwieńczeniem politycznej kariery Schrödera i realizacją jego ambicji zapewnienia Niemcom surowców z pominięciem tranzytu przez Polskę i Ukrainę. Na politycznej emeryturze zasiadał w radzie dyrektorów rosyjskiego koncernu Rosnieft należącego do Gazpromu i nie krył swoich prorosyjskich sympatii. Adoptował nawet dwie dziewczynki pochodzące z Sankt Petersburga.

Były kanclerz Niemiec przed komisją śledczą. Zeznawał w sprawie rosyjskich wpływów

W piątek Schröder odpowiadał na pytania komisji śledczej powołanej przez parlament kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, który bada okoliczności budowy Nord Stream I i Nord Stream II. Wyjaśniana jest m.in. kwestia wpływów rosyjskich realizowanych za pośrednictwem fundacji, z którymi powiązania miał były kanclerz.

Po złożeniu zeznań polityk został przez media skrytykowany m.in. za brak refleksji w swoich sympatiach z Rosją po napaści na Ukrainę: "Nie można było oczekiwać zrozumienia ze strony Gerharda Schrödera." - podaje dziennik "Frankfurter Allgemeine" i zwraca uwagę na kontekst relacji polsko-niemieckich.

Schroeder unikał odpowiedzi o związki z Rosją, twierdząc, że jego sprawy biznesowe nie powinny interesować parlamentarzystów. "Kiedy Schröder odpowiada na pytanie dotyczące jego kontaktów z biznesem, że to nie jest sprawa posłów, pokazuje brak szacunku dla parlamentu" - ocenia "Frankfurter Allgemeine".

Były kanclerz odpowiedział także na pytanie o swój stosunek do zastrzeżeń wobec budowy gazociągu zgłaszanych przez stronę polską. - Nie interesowały mnie - odpowiedział.

"Jego stwierdzenie, że nie interesowały go zastrzeżenia polskiego rządu wobec gazociągu przez Morze Bałtyckie, to bezczelność wobec sąsiedniego kraju, który w przeciwieństwie do Rosji jest sojusznikiem Niemiec" - ocenił dziennik.

Wypowiedzi byłego kanclerza zostały także ocenione jako szkodliwe dla relacji polsko-niemieckich. "Takim stanowiskiem Schröder w znacznym stopniu przyczynił się do podtrzymania historycznie uwarunkowanej nieufności Polaków wobec Niemiec, nawet w kręgach proeuropejskich" - czytamy.

